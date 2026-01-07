Samsung Galaxy S26 Ultra: i nuovi colori “confermano” l’assenza del titanio

Le prime indiscrezioni su Samsung Galaxy S26 Ultra iniziano a spostare l’attenzione su aspetti meno tecnici e più legati alle scelte progettuali. Un recente leak, concentrato sulle varianti cromatiche, offre infatti uno spunto interessante per leggere in anticipo una possibile svolta nel design del prossimo top di gamma della casa coreana.

Le colorazioni trapelate e un’assenza che fa rumore

Stando alle informazioni disponibili, Galaxy S26 Ultra dovrebbe essere proposto nelle colorazioni Black Shadow, White Shadow, Galactial Blue e Ultraviolet. Nomi che, a prima vista, seguono una linea più evocativa rispetto al passato, ma che nascondono un dettaglio tutt’altro che marginale. Nessuna denominazione fa riferimento al titanio, elemento che nelle generazioni precedenti era stato messo in primo piano anche a livello comunicativo.

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Questa assenza non è passata inosservata e viene interpretata come un possibile segnale di discontinuità. In altre parole, Samsung potrebbe aver deciso di abbandonare il telaio in titanio per tornare a una soluzione in alluminio, ipotesi che sarebbe stata rafforzata anche da commenti attribuiti all’insider IceUniverse.

Perché l’alluminio torna a essere un’opzione concreta

Il ritorno all’alluminio non sarebbe una scelta isolata nel panorama degli smartphone di fascia alta. Anche Apple, con iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, avrebbe deciso di rivedere l’utilizzo del titanio in favore di un materiale più tradizionale. Alla base di questa decisione ci sarebbero motivazioni legate alla gestione del calore, un tema sempre più centrale con chip potenti e componenti interni molto densi.

Nel caso dei modelli Apple, questa scelta ha però sollevato alcune perplessità. L’alluminio è stato percepito come meno resistente, più incline a segni e graffi, e alcune colorazioni hanno mostrato problemi di scolorimento nel tempo. Un precedente che rende inevitabile il confronto con quanto potrebbe fare Samsung.

Nessuna risposta diretta al Cosmic Orange

Il leak contribuisce anche a fare chiarezza su un’altra voce circolata nei mesi scorsi. Si parlava di una possibile colorazione arancione per Galaxy S26 Ultra, pensata come risposta al Cosmic Orange di Apple. Le informazioni più recenti sembrano escludere questa ipotesi almeno per la fase di lancio, ridimensionando le aspettative su una palette più aggressiva.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S26 Ultra, il quadro che emerge è quello di uno smartphone che potrebbe cambiare approccio senza stravolgere l’identità della linea Ultra. Le nuove colorazioni suggeriscono una ricerca stilistica più sobria, mentre il possibile passaggio all’alluminio apre interrogativi sul bilanciamento tra qualità costruttiva, dissipazione termica e percezione premium. Scelte che, se confermate, direbbero molto sulla direzione intrapresa da Samsung per la prossima generazione.