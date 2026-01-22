Samsung Galaxy S26, ecco le possibili date del debutto

Si torna a parlare della prossima serie di punta del colosso sudcoreano Samsung, ovvero i prossimi Samsung Galaxy S26. Fino ad ora abbiamo avuto modo di scoprire numerose future caratteristiche tecniche di questi dispositivi. Ora, però, sono emerse nuove informazioni riguardanti il possibile debutto sul mercato mobile. Il noto leaker del settore Ice Universe, in particolare, ha da poco rivelato la presunta data della presentazione ufficiale.

Samsung Galaxy S26, il leaker Ice Universe rivela la presunta data del debutto

In queste ultime ore il noto leaker del settore Ice Universe ha rivelato la presunta data della presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S26. Secondo quanto rivelato dal leaker, il colosso sudcoreano Samsung terrà dunque il suo noto evento di presentazione Galaxy Unpacked durante la giornata del prossimo 25 febbraio 2026.

Una rivelazione che va così a confermare anche quanto aveva rivelato un altro leaker piuttosto noto, ovvero Evan Blass. Oltre a questo, però, il leaker Ice Universe ha aggiunto altre informazioni, riguardanti le date dei preordini e di prevendita dei nuovi smartphone per il mercato coreano. Secondo quanto rivelato, i nuovi top di gamma dell’azienda saranno disponibili al preordine a partire dalla giornata del prossimo 26 febbraio 2026 e lo saranno fino alla giornata del 4 marzo 2026.

A partire dalla giornata del prossimo 5 marzo 2026 partiranno invece le prevendite. Queste ultime saranno disponibili fino alla giornata del prossimo 10 marzo 2026. A partire dall’11 marzo 2026 dovrebbe invece arrivare la disponibilità effettiva sul mercato mobile. Durante questi periodi è comunque molto probabile che l’azienda renderà disponibili alcune fantastiche promozioni. Staremo comunque a vedere se queste date saranno effettivamente quelle ufficiali.

Nel frattempo, vi ricordiamo che nella nuova serie, lo smartphone più atteso è sicuramente il top dei top, ovvero il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra. Quest’ultimo, stando ai rumors, potrà vantare delle feature inedite, tra cui il nuovo Privacy Display.