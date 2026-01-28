Samsung anticipa per errore Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro prima del lancio

I nuovi Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro sono sempre più vicini al debutto e, ancora una volta, la conferma arriva direttamente da Samsung. Non attraverso un annuncio ufficiale, ma tramite una comparsa inattesa all’interno di uno dei suoi servizi.

A far emergere i nuovi auricolari è stata l’app Samsung Members, dove entrambi i modelli sono apparsi nella schermata di selezione dei dispositivi all’interno della sezione di supporto. La segnalazione è arrivata dall’utente Alfaturk16 su X e, anche se potrebbe trattarsi di un semplice errore, il risultato è chiaro: l’esistenza dei Galaxy Buds 4 e 4 Pro è ormai confermata.

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Un lancio sempre più vicino

È capitato già in altre situazioni che Samsung abbia fatto trapelare qualcosa senza accorgersene. Da ricordare alcune indiscrezioni fuoriuscite anche in occasione della beta della One UI 8.5, rafforzando l’idea di un lancio imminente. Secondo le indiscrezioni più insistenti, la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire insieme alla serie Galaxy S26, con una data che molti rumor indicano nel 25 febbraio.

La comparsa su Samsung Members rappresenta quindi un’ulteriore conferma indiretta, che difficilmente può essere considerata casuale, soprattutto considerando la vicinanza temporale all’evento atteso.

Design rivisto e nuove scelte estetiche

Dal punto di vista estetico, la serie Galaxy Buds 4 dovrebbe segnare un cambio di rotta rispetto ai Galaxy Buds 3. Le nuove generazioni adotteranno linee più curve, abbandonando la forma triangolare vista in precedenza. È prevista anche l’introduzione di una griglia superiore, mentre sparisce la barra luminosa che aveva caratterizzato i modelli del 2024.

Per quanto riguarda le colorazioni, i Buds 4 Pro dovrebbero essere disponibili in nero, bianco e albicocca. .

Non sarà solo una questione di design: Samsung punterà anche su nuove funzionalità per questi Galaxy Buds 4 e 4 Pro, soprattutto in merito alla gestione dei controlli tattili e dei gesti.