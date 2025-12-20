Samsung Galaxy Book Pro 6 appare nei primi scatti: due formati in arrivo

Il prossimo rinnovo della linea Samsung Galaxy Book inizia a prendere forma. Nelle ultime ore sono infatti emerse online le prime immagini di Galaxy Book Pro 6, uno dei portatili Windows destinati a rappresentare l’offerta di fascia alta del produttore sudcoreano per la prossima generazione. Gli scatti, condivisi dal leaker noto come ya_sking12767, sembrano provenire dai consueti passaggi di certificazione a cui sono sottoposti i dispositivi prima del lancio ufficiale.

La documentazione non chiarisce quale ente sia coinvolto, ma le modalità e il tipo di immagini fanno pensare a processi simili a quelli di FCC, TENAA o organismi equivalenti attivi nei diversi mercati.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Due dimensioni diverse per Galaxy Book Pro 6

A un primo sguardo le immagini potrebbero sembrare riferite allo stesso notebook, ma alcuni dettagli raccontano una storia diversa. I righelli presenti negli scatti mostrano misure differenti, segno che Samsung sta lavorando su due varianti distinte. Un modello più grande misura circa 360 x 250 mm, dimensioni compatibili con un display intorno ai 16 pollici. L’altra versione, più compatta, si ferma invece a circa 330 x 225 mm, suggerendo una diagonale prossima ai 14 pollici.

La scelta ricalca quanto già visto con l’attuale generazione Galaxy Book 5 Pro, confermando la volontà di offrire un’opzione più portabile accanto a una pensata per produttività e spazio di lavoro.

Cosa mostrano davvero le immagini

Le foto trapelate offrono però informazioni piuttosto limitate. È possibile osservare almeno una colorazione grigio chiaro, ma mancano completamente viste laterali, posteriori o con il coperchio aperto. Restano quindi ignoti aspetti centrali come porte disponibili, spessore del telaio, layout della tastiera e caratteristiche del display.

Questo rende impossibile, al momento, tracciare un quadro completo del design o delle soluzioni adottate da Samsung per differenziare la nuova generazione rispetto alla precedente.

Le indiscrezioni sulla scheda tecnica

Alcuni leak precedenti permettono comunque di delineare un profilo più credibile. Samsung starebbe lavorando su batterie più capienti, una nuova tastiera e una piattaforma hardware aggiornata. Non è ancora chiaro se la scelta ricadrà su Intel o AMD, ma è plausibile attendersi componenti di ultima generazione, coerenti con il posizionamento Pro e Ultra.

Queste varianti dovrebbero rappresentare il vertice dell’offerta Windows di Samsung per il 2026, rivolgendosi a un pubblico che cerca prestazioni elevate e un design curato.

Tempistiche e possibile presentazione

Samsung ha presentato i Galaxy Book 5 Pro a dicembre 2024 e segue solitamente un ciclo di aggiornamento annuale. Questo rende plausibile un debutto entro la fine del 2025, anche se il calendario potrebbe spingersi leggermente oltre. Le prime immagini, in ogni caso, suggeriscono che il progetto sia già in una fase avanzata e che ulteriori dettagli possano emergere a breve.