Samsung Galaxy A57, TENAA rivela design e presunte specifiche

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Il colosso sudcoreano Samsung si sta preparando ad introdurre sul mercato mobile il suo nuovo smartphone di fascia media, ovvero il prossimo Samsung Galaxy A57. Di quest’ultimo ora siamo venuti a conoscenza di svariate informazioni di rilievo, grazie all’arrivo della certificazione dell’ente cinese TENAA. Qui sono state riportate anche alcune immagini che ne hanno rivelato il design.

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Samsung Galaxy A57, il portale TENAA rivela design e specifiche

Il nuovo smartphone medio di gamma di casa Samsung è stato dunque avvistato sul noto portale cinese TENAA. Qui, come già detto, sono stati rivelati design e presunte specifiche tecniche. Dal punto di vista estetico, è possibile notare come il Samsung Galaxy A57 manterrà a grosso modo le linee estetiche degli altri device di questa serie. Troveremo infatti una backcover e una parte frontale con i bordi pressoché piatti. Una novità che risalta alla vista è la presenza un nuovo modulo fotografico rispetto ai precedenti modelli.

Le fotocamere posteriori saranno poste in un modulo fotografico a forma di “pillola”. La cornice che circonda il modulo fotografico sembra che abbia poi lo stesso colore della backcover e sembra leggermente più spessa. Dal punto di vista dimensionale, dovremmo trovare uno smartphone leggermente più sottile del suo predecessore. Il nuovo modello dovrebbe infatti avere uno spessore di 6.9 mm ed un peso complessivo di 182 grammi.

Dal punto di vista tecnico, sappiamo che lo smartphone avrà un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.6 pollici in risoluzione FullHD+. Le prestazioni dovrebbero poi essere affidate ad uno dei processori di casa Samsung, in particolare il soc Exynos 1680. All’appello non dovrebbe poi mancare la presenza di una batteria con una capienza pari a 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 45W. Il comparto fotografico dovrebbe essere infine composto da un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un sensore macro da 2 MP.