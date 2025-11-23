Samsung Galaxy A57 passa da Geekbench, ecco le novità

Il colosso sudcoreano Samsung si sta preparando per portare in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo smartphone di punta di fascia media. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A57, il successore del modello presentato ormai a marzo 2025. In queste ultime ore sono emersi alcuni importanti dettagli, grazie ai risultati dei benchmark di Geekbench. Vediamo di che si tratta.

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Samsung Galaxy A57, emergono nuovi dettagli grazie ai benchmark di Geekbench

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone medio di gamma di Samsung è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in aper, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A57. Quest’ultimo è stato registrato con il numero di modello SM-A576B. Partiamo analizzando i punteggi. Lo smartphone ha totalizzato 1311 punti in single core e 4347 punti in multi core.

La cosa piu interessante che è emersa riguarda ovviamente le specifiche tecniche. Secondo quanto riportato sul portale, il prossimo mid-range di Samsung sarà alimentato da uno dei processori di Samsung. Si tratta del soc Exynos 1680. Si tratta quindi di un upgrade rispetto al precedente modello, che montava invece il soc Exynos 1580. Il modello testato su Geekbench ha poi a supporto 12 GB di memoria RAM, ma immaginiamo che saranno resi disponibili ulteriori tagli di memoria al momento del debutto. Dia benchmark è infine emerso che il sistema operativo installato a bordo sarà l’ultima release del software di Google, cioè Android 16.

Per il momento queste sono le informazioni emerse sul prossimo smartphone del colosso sudcoreano Samsung. Mancano comunque ancora diversi mesi prima del debutto ufficiale. Il suo predecessore, ovvero lo scorso Samsung Galaxy A56, è stato annunciato sul mercato durante il mese di marzo 2025. Immaginiamo quindi che il debutto del nuovo Samsung Galaxy A57 si terrà pressoché durante lo stesso periodo. Staremo a vedere cosa deciderà di fare l’azienda in merito.