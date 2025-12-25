Samsung Galaxy A37 e A57 in arrivo con un miglior comparto fotografico

Il colosso sudcoreano Samsung sta preparando l’arrivo dei suoi nuovi smartphone di fascia media. Si tratta in particolare dei modelli denominati Samsung Galaxy A37 e Samsung Galaxy A57. Secondo quanto è emerso jn queste ore, sembra che ci saranno alcuni miglioramenti in ambito fotografico.

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Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57 in arrivo con alcuni miglioramenti in ambito fotografico

Secondo quanto è emerso in queste ore, il colosso sudcoreano Samsung ha intenzione di rinnovare il comparto fotografico dei suoi prossimi smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo in particolare ai prossimi modelli che arriveranno sul mercato con il nome di Samsung Galaxy A37 e Samsung Galaxy A57.

Stando a quanto trapelato in rete, entrambi i modelli potranno vantare la presenza di un nuovo sensore fotografico da 50 MP, ovvero il sensore Sony IMX906. Quest’ultimo dovrebbe essere in grado di catturare maggiore luce rispetto al sensore presente sul precedente Samsung Galaxy A36. Il nuovo sensore è infatti pari a 1/1.56 pollici contro i 1/1.95 del precedente modello. I rumors suggeriscono tuttavia la presenza di un altro sensore per alcuni specifici mercati, ovvero il sensore Samsung S5KGNJ.

Tradotto in parole povere, questo nuovo sensore permetterebbe ai nuovi smartphone dell’azienda di ottenere degli scatti decisamente migliori rispetto a quelli dei precedenti modelli, con colori più vividi e con maggiori dettagli, anche in condizioni di luce non ottimali.

Sempre secondo i rumors appena emersi in rete, entrambi i nuovi smartphone dell’azienda avranno inoltre a disposizione un sensore macro da 5 MP e un sensore fotografico anteriore per i selfie da 12 MP. Il modello Samsung Galaxy A37, in particolare, dovrebbe poi avere un ulteriore sensore grandangolare da 8 MP, mentre il modello Samsung Galaxy A57 dovrebbe avere un sensore grandangolare da 13 MP.

Insomma, sembra che vedremo comunque dei miglioramenti notevoli in ambito fotografico sui prossimi medi di gamma di casa Samsung.