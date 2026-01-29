Samsung Galaxy A07 5G debutta sul mercato, ecco i dettagli

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Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato mobile il suo nuovo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy A07 5G, il quale va ora così ad affiancare il modello con solo supporto alle reti 4G, che era stato già svelato qualche tempo fa. Tra i suoi punti di forza, troviamo una batteria estremamente capiente e ben sei aggiornamenti software garantiti.

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Samsung Galaxy A07 5G annunciato ufficialmente, ecco le caratteristiche

Samsung Galaxy A07 5G è il nuovo smartphone di fascia media che ha da poco annunciato sul mercato mobile il colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, uno dei punti di forza di questo device è sicuramente l’autonomia. A bordo è infatti presente una batteria molto grande, con una capienza pari a 6000 mah, e con anche il supporto alla ricarica rapida da 25W.

Un altro punto a favore di questo device è poi il software. L’azienda ha infatti confermato che lo smartphone riceverà nel tempo fino a ben 6 major update e di conseguenza anche fino a 6 anni di patch di sicurezza aggiornate. Si tratta senz’altro di una caratteristica che è difficile da trovare su smartphone appartenenti a questa fascia di prezzo.

Dal punto di vista prestazionale, troviamo poi uno dei processori di fascia media di casa MediaTek. Si tratta in particolare del soc MediaTek Dimensity 6300 accompagnato da 4 GB di memoria RAM. Sulla parte frontale è poi presente un display con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il pannello è un IPS LCD con una diagonale pari a 6.7 pollici e con una risoluzione pari ad HD+. Lo smartphone dell’azienda dispone infine di alcune chicche, tra cui il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e la certificazione di resistenza agli spruzzi d’acqua IP54.

Samsung Galaxy A07 5G sarà distribuito ad un prezzo di partenza di circa 120 euro al cambio attuale.