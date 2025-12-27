Samsung Galaxy A07 5G, batteria da 6000 mah in arrivo?

Nel corso delle prossime settimane vedremo arrivare in veste ufficiale il nuovo Samsung Galaxy A07 5G. Si tratta della variante con supporto alla navigazione con le reti 5G. Quest’ultimo, secondo le ultime indiscrezioni, avrà una batteria con una capienza pari a ben 6000 mah. A rivelare queste informazioni è arrivata da poco la certificazione di un importante ente brasiliano.

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Samsung Galaxy A07 5G, le indiscrezioni rivelano una batteria da 6000 mah

Il prossimo smartphone di fascia media di casa Samsung potrebbe avere una batteria davvero capiente. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Samsung Galaxy A07 5G. Il modello con supporto alle reti 4G è stato annunciato sul mercato qualche tempo fa, ma ora è quasi arrivato il momento di vedere la nuova versione con connettività 5G.

Secondo una certificazione di un importante ente brasiliano, il nuovo device dell’azienda avrà una batteria con una capienza pari ad addirittura 6000 mah. Si tratta di un aggiornamento piuttosto importante rispetto alla batteria presente su Samsung Galaxy A07 4G. Quest’ultimo ha infatti una batteria con una capienza pari a 5000 mah. Per il momento non sappiamo quale supporto alla ricarica rapida ci sarà, ma immaginiamo che sarà comunque piuttosto potente, pari ad almeno 25W.

Dal punto di vista prestazionale, invece, sembra che il nuovo Samsung Galaxy A07 5G affiderà il tutto ad un processore di casa MediaTek. Sembra che si tratti del soc MediaTek Dimensity 6300. A supportarlo, dovrebbero essere presenti tagli di memoria con almeno 4 GB di memoria RAM e con almeno 128 GB di storage interno. Per quanto riguarda il display, ci si aspetta la presenza di un pannello con tecnologia IPS LCD. La diagonale dovrebbe essere pari a 6.7 pollici, con una risoluzione pari ad HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Non sappiamo se ci sarà un foro nel display oppure un notch.