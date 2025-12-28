Samsung Exynos 2600: non sarà integrato un modem cellulare?

Samsung sorprende ancora una volta nel mercato dei chip mobile. Il suo nuovo Exynos 2600 potrebbe arrivare senza un modem integrato. Un approccio ormai raro tra i produttori di SoC. A tal proposito, infatti, Qualcomm e MediaTek continuano a unire CPU e modem nello stesso package. Samsung, invece, sembra seguire una strada più vicina a quella di Apple. L’azienda di Cupertino è da anni che mantiene il modem esterno. Le prime indiscrezioni arrivano da fonti affidabili che hanno analizzato il software ufficiale Samsung. Stando al codice, il nuovo modem, denominato Shannon 5410, non presenta il suffisso “-AP” che caratterizzava i modelli precedenti. Come, ad esempio, lo Shannon 5163 dell’Exynos 2500 o lo Shannon 5153 dell’Exynos 2400. Tale assenza suggerisce che il modem non sarà integrato direttamente nel SoC, ma rimarrà un componente separato.

Samsung: ecco cosa potrebbe cambiare per il nuovo Exynos 2600

Il motivo di tale scelta non è chiaro. Gli analisti ipotizzano vantaggi tecnici: liberando spazio all’interno del chip, Samsung può allocare più superficie a CPU, GPU o NPU. Aumentando così le prestazioni complessive. Anche la gestione termica potrebbe trarne beneficio, con una dissipazione più efficiente del calore. Eppure, è utile sottolineare che, fino a una conferma ufficiale, queste rimangono speculazioni.

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Non è solo una questione di design. L’Exynos 2600 segna anche un traguardo tecnologico. Sarà, infatti, il primo chip a 2 nm prodotto da Samsung. Promettendo miglioramenti importanti riguardo efficienza energetica e le sue prestazioni. Tale novità potrebbe rilanciare la posizione del colosso sudcoreano nel mercato dei semiconduttori. Così come quello dei chip high-end.

L’assenza di un modem integrato potrebbe anche influenzare il modo in cui i produttori di smartphone progettano i loro dispositivi. Aprendo, in tal modo, nuove possibilità per schemi di layout più flessibili e componenti più potenti. Resta da vedere se Samsung spiegherà la strategia alla base del Shannon 5410 o se attenderà l’arrivo effettivo sul mercato del suo nuovo chip.