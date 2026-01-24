Samsung: ecco il powerbank wireless magnetico Qi2 per i Galaxy S26

Stanno per arrivare i nuovi Galaxy S26 ma a quanto pare non è questo l’unico obiettivo di Samsung. Si parla infatti di un nuovo powerbank wireless progettato su misura, pensato per integrarsi in modo naturale con il design della nuova serie.

Il nuovo accessorio Samsung tra design e ricarica magnetica

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Le immagini trapelate nelle ultime ore mostrano un power bank wireless con una forma studiata per aderire al retro dei dispositivi della gamma Samsung Galaxy S26. Non si tratta di una sorpresa assoluta: già nelle settimane precedenti era emersa la presenza di un accessorio compatibile con lo standard Qi2 all’interno del database del Wireless Power Consortium, a conferma dell’interesse di Samsung per la ricarica magnetica di nuova generazione.

Il recente leak pubblicato da WinFuture aggiunge ora dettagli più concreti, a partire dal nome commerciale, che dovrebbe essere EB-U2500 Magnetic Wireless Charging Powerbank. Un nome lungo, ma coerente con la nomenclatura già vista su altri accessori ufficiali del brand.

Specifiche tecniche e funzioni pratiche

Dal punto di vista tecnico, il powerbank dovrebbe supportare sia la ricarica wireless sia quella cablata. La potenza massima dichiarata sarebbe di 15 W in modalità senza fili e di 20 W tramite cavo, mentre la batteria interna avrebbe una capacità di 5.000 mAh. Per la ricarica del power bank stesso, Samsung avrebbe previsto una velocità fino a 25 W, riducendo così i tempi di attesa.

Un elemento interessante riguarda il design posteriore: è presente un piccolo supporto pieghevole che consente di utilizzare l’accessorio come stand da tavolo. Una soluzione pensata per guardare contenuti multimediali o gestire videochiamate mentre lo smartphone è in carica, senza rinunciare alla praticità.

Prezzo e compatibilità ancora da chiarire

Secondo la fonte, il prezzo in Germania dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 euro. È plausibile che la cifra venga replicata anche in Italia, con eventuali lievi differenze legate al mercato locale. Resta invece aperta la questione della compatibilità con altri dispositivi certificati Qi2: la forma del power bank sembra meno vincolante rispetto ad altri accessori magnetici, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.