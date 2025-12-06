Samsung anticipa il CES 2026 con l’evento “The First Look”

Samsung ha confermato il prossimo grande evento che la vedrà coinvolta. In occasione del “The First Look” previsto per il 4 gennaio 2026 al Wynn Las Vegas alle 19:00 ora locale (ore 04:00 del 5 gennaio in Italia), l’azienda presenterà in anteprima alcune delle nuove tecnologie in arrivo il prossimo anno.

Il keynote rappresenterà un importante appuntamento in vista del CES 2026 che si terrà sempre a Las Vegas i giorni successivi. Le tecnologie che verranno annunciate saranno immediatamente disponibili alla stampa e ai curiosi durante una delle più importanti fiere di settore.

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Il focus dell’evento sarà sulla Divisione DX e verranno mostrate le novità legate all’Intelligenza Artificiale nella user experience. Infatti, sarà TM Roh, CEO e responsabile della Divisione DX, a salire sul palco e presenterà i nuovi prodotti. Al suo fianco ci saranno figure senior supervisionano le divisioni Visual Display e Digital Appliances a tracciare il futuro del brand.

Samsung ha pianificato il nuovo evento “The First Look” in cui svelerà le novità basate sull’Intelligenza Artificiale per il proprio ecosistema

Per tutti i curiosi che volessero seguire l’evento, Samsung lo trasmetterà sulla piattaforma Newsroom, oltre che sul canale YouTube del brand e su Samsung TV Plus. In questo modo, il brand coreano vuole dare massima visibilità a tutti i nuovi prodotti e servizi che saranno annunciati.

Sebbene i contenuti del keynote siano ancora avvolti dal mistero, possiamo ipotizzare alcune delle novità che saranno presentate. Ci aspettiamo che il tanto chiacchierato Galaxy Z TriFold sarà uno dei protagonisti per il debutto internazionale dopo il lancio in Corea del Sud.

Non mancheranno tecnologie innovative per il settore TV, per gli elettrodomestici smart e per l’intero ecosistema Samsung. Inoltre, gli analisti si aspettano anticipazioni per la famiglia Galaxy S26, il cui debutto è previsto per febbraio. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.