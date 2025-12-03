Samsung aggiorna la linea di drive esterni con il T7 Resurrected

La crescente attenzione alla sostenibilità nella tecnologia sta ridisegnando anche dispositivi di uso quotidiano come gli SSD portatili. A tal proposito, Samsung risponde a tale tendenza con il nuovo T7 Resurrected Portable SSD. Si tratta di un drive che combina prestazioni elevate e design compatto con un impegno concreto verso materiali e processi più responsabili. L’elemento distintivo del modello risiede nella scocca, realizzata interamente in alluminio riciclato proveniente dagli scarti dei dispositivi mobile Galaxy. Il metallo mantiene il suo colore naturale, riducendo la necessità di sostanze chimiche nella lavorazione. Inoltre, conferisce al drive un’estetica minimalista che riflette l’approccio sostenibile dell’azienda.

Samsung presenta il nuovo SSD T7 Resurrected

L’attenzione all’ambiente si estende anche al packaging. La confezione è interamente in carta riciclata e stampata con inchiostri a base di soia certificati ASA. Un dettaglio che dimostra come Samsung stia integrando scelte più consapevoli in ogni fase del ciclo produttivo. A tal proposito, il chassis in metallo riciclato ha ricevuto la certificazione TÜV Rheinland. Mentre il dispositivo stesso è stato insignito del CES Innovation Award 2026. Ciò nella categoria Sustainability & Energy.

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Nonostante l’attenzione alla sostenibilità, le prestazioni rimangono inalterate rispetto al modello originale. Il T7 Resurrected supporta velocità di lettura sequenziale fino a 1.050 MB/s e scrittura fino a 1.000 MB/s tramite interfaccia USB 3.2 Gen 2. Garantendo così trasferimenti rapidi di file di grandi dimensioni, editing video in mobilità e flussi di lavoro intensivi. La compatibilità è ampia e immediata: il drive funziona con PC, laptop, smartphone Android, tablet, console di gioco e sistemi Windows o macOS. Ciò senza configurazioni complesse, rendendolo una scelta versatile.

Il design combina leggerezza e resistenza. Con un peso di soli 72 g e dimensioni simili a una carta di credito, il drive resiste a cadute fino a 2 metri. L’integrazione della crittografia hardware AES a 256 bit offre protezione ai dati sensibili. Opzione che rende il dispositivo adatto anche alla gestione di file video 4K o archivi voluminosi durante gli spostamenti quotidiani. Il lancio globale del dispositivo Samsung arriva con tre opzioni di capacità: 1 TB, 2 TB e 4 TB. Ciò a prezzi consigliati rispettivamente di 154,90, 229,90 e 439,90 euro. In tal modo, l’azienda sudcoreana porta avanti la propria strategia anche per il settore SSD portatili.