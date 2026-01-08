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ROG XREAL R1 combina versatilità, comfort e grafica Full HD

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
ASUS presenta i **ROG XREAL R1**, occhiali AR leggeri e micro-OLED che trasformano il gaming portatile in un’esperienza immersiva.

 

Al CES 2026 ASUS ha deciso di fare un passo avanti nel mondo del gaming portatile con un’idea che sembra uscita direttamente da un videogioco futuristico: i ROG XREAL R1. Non stiamo parlando di un visore VR ingombrante o di un gadget da salotto, ma di occhiali AR pensati per trasformare ogni momento in cui vuoi giocare in un’esperienza visiva simile a uno schermo gigante… senza doverlo davvero avere davanti a te.

 

Gaming ovunque: ASUS prova a riscrivere il concetto di monitor portatile

La magia sta nei display micro-OLED Full HD da 240 Hz, uno per ogni occhio, che promettono immagini fluide e nitide, ideali per chi non vuole perdere un frame durante uno sparatutto o un titolo competitivo. Il bello è che questi occhiali non ti isolano dal mondo esterno: puoi continuare a percepire l’ambiente intorno a te mentre il gioco si apre davanti agli occhi come uno schermo enorme, virtuale ma convincente. ASUS li posiziona come una via di mezzo tra la comodità di un display portatile e l’immersione totale della VR, senza la sensazione di trovarsi intrappolati dentro un casco.

I ROG XREAL R1 non sono solo un esercizio di stile. Sono progettati per essere versatili: funzionano senza problemi con ROG Ally, PC e console. Basta un cavo USB-C per collegarli a ROG Ally, mentre chi gioca su PC o console può usare il ROG Control Dock per collegare più sorgenti e passare dall’una all’altra senza dover smanettare tra cavetti e impostazioni. Il chip di co-elaborazione spaziale X1 permette di ridimensionare, spostare o fissare lo schermo virtuale dove preferisci, seguendo il tuo sguardo o rimanendo ancorato nello spazio.

Il comfort non è un dettaglio trascurato. Gli occhiali pesano solo 91 grammi e hanno lenti elettrocromiche che si adattano automaticamente alla luce ambientale o si regolano manualmente su tre livelli di oscuramento. L’audio, firmato Bose, è pensato per essere immersivo ma non isolante: senti chiaramente il gioco senza perdere contatto con l’ambiente, così passi da un’azione intensa a una situazione reale senza scontri improvvisi con la realtà.

Dal punto di vista tecnico, i ROG XREAL R1 non deludono: pannelli Sony micro-OLED da 0,55 pollici, risoluzione Full HD, 700 nit di luminosità e supporto colore al 107% dello spazio sRGB. I 3 gradi di libertà nativi, estendibili fino a 6 DoF, permettono di posizionare lo schermo virtuale nello spazio come vuoi tu, mentre la regolazione IPD digitale assicura comfort visivo anche per chi ha pupille più ravvicinate o larghe.

In pratica, ASUS sta provando a riscrivere il concetto di monitor portatile per il gaming. Non ci sono ancora prezzi ufficiali, ma la spedizione globale è prevista nella prima metà del 2026. Per chi ama giocare ovunque e senza limiti di spazio, questi occhiali promettono di essere una delle novità più interessanti viste al CES quest’anno, mescolando tecnologia avanzata, comfort e un’idea di immersione decisamente diversa dal solito.