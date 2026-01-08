ROG XREAL R1 combina versatilità, comfort e grafica Full HD

Al CES 2026 ASUS ha deciso di fare un passo avanti nel mondo del gaming portatile con un’idea che sembra uscita direttamente da un videogioco futuristico: i ROG XREAL R1. Non stiamo parlando di un visore VR ingombrante o di un gadget da salotto, ma di occhiali AR pensati per trasformare ogni momento in cui vuoi giocare in un’esperienza visiva simile a uno schermo gigante… senza doverlo davvero avere davanti a te.

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Gaming ovunque: ASUS prova a riscrivere il concetto di monitor portatile

La magia sta nei display micro-OLED Full HD da 240 Hz, uno per ogni occhio, che promettono immagini fluide e nitide, ideali per chi non vuole perdere un frame durante uno sparatutto o un titolo competitivo. Il bello è che questi occhiali non ti isolano dal mondo esterno: puoi continuare a percepire l’ambiente intorno a te mentre il gioco si apre davanti agli occhi come uno schermo enorme, virtuale ma convincente. ASUS li posiziona come una via di mezzo tra la comodità di un display portatile e l’immersione totale della VR, senza la sensazione di trovarsi intrappolati dentro un casco.

I ROG XREAL R1 non sono solo un esercizio di stile. Sono progettati per essere versatili: funzionano senza problemi con ROG Ally, PC e console. Basta un cavo USB-C per collegarli a ROG Ally, mentre chi gioca su PC o console può usare il ROG Control Dock per collegare più sorgenti e passare dall’una all’altra senza dover smanettare tra cavetti e impostazioni. Il chip di co-elaborazione spaziale X1 permette di ridimensionare, spostare o fissare lo schermo virtuale dove preferisci, seguendo il tuo sguardo o rimanendo ancorato nello spazio.

Il comfort non è un dettaglio trascurato. Gli occhiali pesano solo 91 grammi e hanno lenti elettrocromiche che si adattano automaticamente alla luce ambientale o si regolano manualmente su tre livelli di oscuramento. L’audio, firmato Bose, è pensato per essere immersivo ma non isolante: senti chiaramente il gioco senza perdere contatto con l’ambiente, così passi da un’azione intensa a una situazione reale senza scontri improvvisi con la realtà.

Dal punto di vista tecnico, i ROG XREAL R1 non deludono: pannelli Sony micro-OLED da 0,55 pollici, risoluzione Full HD, 700 nit di luminosità e supporto colore al 107% dello spazio sRGB. I 3 gradi di libertà nativi, estendibili fino a 6 DoF, permettono di posizionare lo schermo virtuale nello spazio come vuoi tu, mentre la regolazione IPD digitale assicura comfort visivo anche per chi ha pupille più ravvicinate o larghe.

In pratica, ASUS sta provando a riscrivere il concetto di monitor portatile per il gaming. Non ci sono ancora prezzi ufficiali, ma la spedizione globale è prevista nella prima metà del 2026. Per chi ama giocare ovunque e senza limiti di spazio, questi occhiali promettono di essere una delle novità più interessanti viste al CES quest’anno, mescolando tecnologia avanzata, comfort e un’idea di immersione decisamente diversa dal solito.