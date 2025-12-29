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Robot fuori controllo? Il calcio del T800 accende il dibattito

Il robot T800 di EngineAI finisce al centro dell’attenzione mondiale dopo una dimostrazione estrema

scritto da Ilenia Violante 0 commenti 1 Minuti lettura
Robot

Un calcio improvviso, una caduta a terra e milioni di visualizzazioni in poche ore. È bastato questo per trasformare il robot T800 in uno dei temi più discussi di fine 2025. Il protagonista non è un androide da film, ma un robot umanoide sviluppato da EngineAI, presentato all’inizio di dicembre con una serie di video dimostrativi che hanno lasciato il pubblico diviso tra stupore e diffidenza. Porte sfondate, movimenti marziali fluidi, equilibrio sorprendente. Tutte immagini che, per molti, sembravano troppo avanzate per essere reali.

Lo scetticismo è cresciuto in fretta, alimentato dall’idea che dietro quelle sequenze potesse esserci una qualche forma di manipolazione digitale. L’azienda, però, ha respinto ogni accusa, ribadendo che il T800 è reale e che le sue capacità derivano da un lavoro mirato su controllo motorio, dinamica del corpo e coordinazione

Robot e forza fisica: il confine sottile tra test e rischio

Per dimostrare che non si trattava di illusioni, EngineAI ha scelto una strada ancora più diretta, pubblicando un filmato destinato a far discutere. Il T800 viene mostrato mentre interagisce fisicamente con il CEO dell’azienda, fino a colpirlo con un calcio all’addome che lo fa finire a terra. Una scena forte, resa possibile da protezioni adeguate, ma sufficiente a chiarire un punto fondamentale. Ovvero che la potenza sviluppata dal robot è reale e potenzialmente pericolosa.

Il messaggio che l’azienda ha voluto trasmettere, però, non è quello di un robot aggressivo o progettato per il combattimento. Al contrario, la dimostrazione serve a evidenziare precisione, reattività e capacità di mantenere l’equilibrio in situazioni complesse. Sono qualità essenziali per l’impiego in contesti industriali, logistici o in ambienti dove l’intervento umano comporta rischi elevati.

Resta comunque aperta una questione più ampia, che va oltre il singolo episodio. Quando un robot umanoide è in grado di esercitare una forza simile, la percezione pubblica cambia e il confine tra dimostrazione tecnica e timore collettivo diventa più sottile. La sfida per aziende come EngineAI non sarà solo ingegneristica, ma anche culturale. Bisogna spiegare perché queste macchine nascono, come verranno utilizzate e quali garanzie accompagneranno il loro ingresso nella vita quotidiana.