Roborock Saros 20, CES 2026: i nuovi robot superano gradini e soglie alte

Roborock Saros 20 amplia la gamma di aspirapolvere robot del marchio con una soluzione che punta a risolvere uno dei limiti più comuni nella pulizia automatizzata domestica: la gestione dei dislivelli. Al CES 2026, Roborock ha presentato i modelli Saros 20 e Saros 20 Sonic, introducendo un’importante evoluzione hardware pensata per migliorare la mobilità all’interno delle abitazioni.

Un telaio che si adatta agli ostacoli

La novità principale è rappresentata dall’AdaptiLift Chassis 3.0, un telaio con sistema di elevazione dinamica progettato per consentire ai robot di superare soglie e gradini complessi. Grazie a questa soluzione, i nuovi Saros 20 riescono ad affrontare ostacoli con un’altezza complessiva fino a circa 8,4 centimetri, inclusi dislivelli a doppio livello composti da gradini di circa 4,3 e 4 centimetri. Un valore significativo, che apre all’uso del robot anche in case con passaggi più articolati tra una stanza e l’altra.

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Il telaio regolabile svolge anche un ruolo chiave nella gestione dei tappeti. I robot sono in grado di modificare automaticamente la propria altezza per adattarsi a superfici tessili con pelo alto fino a circa 3 centimetri, migliorando l’efficacia dell’aspirazione. Questa capacità contribuisce inoltre a ridurre le situazioni di blocco: in presenza di ostacoli imprevisti o piccoli incastri, il sistema prova a ricalibrare l’assetto verticale per liberarsi in autonomia, limitando la necessità di interventi manuali.

Saros 20 Sonic aggiunge il lavaggio dei pavimenti

La variante Saros 20 Sonic introduce una differenza sostanziale rispetto al modello base, grazie all’adozione della tecnologia VibraRise 5.0. Questo sistema consente il lavaggio dei pavimenti tramite un movimento sonico del panno, ottimizzato per raggiungere in modo più efficace i bordi e i battiscopa. L’obiettivo è garantire una pulizia più uniforme anche nelle zone tradizionalmente meno accessibili.

Attraverso l’app dedicata, è possibile personalizzare parametri come il flusso dell’acqua e l’intensità delle vibrazioni, adattando il comportamento del robot alle diverse tipologie di pavimento presenti in casa.

Disponibilità ancora senza prezzi

Roborock ha confermato che Saros 20 e Saros 20 Sonic arriveranno sul mercato nel corso dell’anno. Al momento della presentazione, però, non sono stati comunicati dettagli sui prezzi di listino o sulle configurazioni disponibili.