Roborock e Real Madrid: nasce una partnership globale all’insegna dell’innovazione

Roborock annuncia una nuova partnership strategica globale con le prime squadre maschile e femminile del Real Madrid. L’accordo segna l’inizio di una collaborazione pluriennale che mette al centro tecnologia, prestazioni e una visione condivisa dell’eccellenza, sintetizzata nel motto “The Greatest Meeting The Greatest”.

L’intesa è stata formalizzata a Madrid e rappresenta un passaggio rilevante per entrambe le realtà. Da una parte Roborock, leader globale nella robotica domestica, dall’altra uno dei club più vincenti e riconoscibili della storia del calcio mondiale. Con questo accordo, Roborock diventa partner globale ufficiale del Real Madrid nella categoria aspirazione.

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Un debutto condiviso al CES 2026

Il primo momento pubblico della partnership è previsto al CES 2026 di Las Vegas, in programma dal 6 al 9 gennaio. In questa occasione, consumatori e partner business potranno interagire con spazi espositivi dedicati, pensati per raccontare i valori comuni dei due brand e il loro approccio all’innovazione.

La collaborazione nasce da un’affinità dichiarata. Entrambe le organizzazioni hanno costruito il proprio successo puntando su ricerca, precisione e miglioramento continuo, elementi che hanno permesso loro di raggiungere risultati di primo piano nei rispettivi ambiti.

Roborock tra leadership e intelligenza artificiale

Fondata undici anni fa, Roborock è stata riconosciuta nel 2024 come marchio numero uno al mondo per vendite nel segmento dei robot aspirapolvere. L’azienda è conosciuta per aver accelerato l’adozione di queste tecnologie grazie al sistema di navigazione LDS, che consente ai dispositivi di muoversi in modo intelligente all’interno degli ambienti domestici.

Negli ultimi anni l’attenzione si è spostata sempre più sull’AI, con soluzioni pensate per ridurre l’intervento umano nella pulizia. Un esempio è il Roborock Saros Z70, dotato di un braccio robotico assistito dall’intelligenza artificiale, capace di riconoscere e raccogliere piccoli oggetti dal pavimento.

Visibilità globale e progetti per i fan

Guardando avanti, Roborock avrà una presenza di rilievo durante le partite casalinghe del Real Madrid allo stadio Bernabéu, raggiungendo un pubblico globale composto da centinaia di milioni di tifosi. La partnership prevede anche campagne dedicate, attività di storytelling e iniziative esperienziali per i fan, oltre a collaborazioni con la Fondazione Real Madrid per sostenere progetti rivolti a bambini e famiglie.

L’obiettivo dichiarato è portare il concetto di “Real Smart Cleaning” dal campo alla casa, unendo sport e tecnologia in un racconto coerente e riconoscibile.