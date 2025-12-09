Roblox e la censura russa: creatività giovanile contro norme rigide

C’è qualcosa di profondamente amaro e complesso nella storia di Roblox in Russia. Non si tratta solo dell’ennesimo ban di un colosso tecnologico, ma di un vero e proprio scontro frontale che ci racconta molto bene quanto siano tesi i rapporti tra la libertà digitale e il desiderio di controllo normativo in alcune aree del mondo. È come guardare un pezzo di Internet che sbatte contro un muro.

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Roblox oscurato in Russia: il metaverso globale incontra i limiti della censura

La piattaforma, che è un vero e proprio universo virtuale e che i giovani di tutto il mondo amano alla follia, è stata oscurata, così, d’improvviso, dal Roskomnadzor. Se non lo conoscete, è il servizio federale russo che ha il compito di sorvegliare su tutte le comunicazioni e i media. L’accusa che hanno mosso contro Roblox è pesante e, come spesso accade in queste situazioni, decisamente fumosa: ospiterebbe materiale non consentito, favorendo in particolare la propaganda Lgbtqia+ e minacciando quello che il governo definisce lo “sviluppo spirituale e morale” dei minori.

Dobbiamo ricordarci che Roblox non è un videogioco qualunque. È un metaverso in cui gli utenti non si limitano a giocare, ma creano attivamente: possono costruire giochi, inventare interi ambienti, dare forma a avatar stravaganti e condividere esperienze con chiunque nel mondo. Con oltre 151 milioni di utenti attivi globalmente, è un fenomeno di massa. Per milioni di bambini e adolescenti, è un punto di incontro cruciale, uno spazio di sperimentazione, socializzazione e creatività che va ben oltre il semplice intrattenimento passivo. Il blocco russo, quindi, non è un fastidio marginale: toglie a una fetta enorme di giovani la possibilità di esplorare e creare in un ambiente che, pur essendo virtuale, ha un peso concreto nelle loro relazioni e nelle loro giornate.

Questo, tra l’altro, non è il primo scontro di questo tipo. Ci ricordiamo tutti la storia di The Sims, costretto qualche anno fa a rimuovere un’espansione che permetteva i matrimoni tra avatar dello stesso sesso. Oppure pensiamo a Duolingo, che ha avuto problemi simili per dei semplici riferimenti a “relazioni non tradizionali” nei suoi esercizi. In questo contesto, il caso Roblox sembra l’ennesima battaglia in una guerra culturale più ampia, dove l’innovazione digitale si scontra in modo violento con norme culturali e politiche locali che faticano ad accettare la fluidità e l’apertura che il web porta con sé.

Non solo la Russia crea problemi a Roblox

Però, per onestà, dobbiamo dire che, al di là degli aspetti ideologici, Roblox ha a che fare anche con problemi reali e molto seri, tanto che in altri Paesi i blocchi sono arrivati per motivazioni di sicurezza. In Iraq e in Turchia, per esempio, l’oscuramento della piattaforma è stato più concreto, legato alla presenza di persone malintenzionate che sfruttano il mondo virtuale per adescare bambini o per organizzare cybertruffe mirate a un pubblico giovane e inesperto. Sono rischi enormi che qualunque piattaforma con milioni di minorenni deve affrontare e gestire ogni giorno.

La posizione di Roblox è chiara: l’azienda sostiene di rispettare le leggi locali e difende il valore della sua piattaforma come spazio positivo per connettersi, creare e apprendere. Ma il blocco in Russia è la dimostrazione palese di quanto le piattaforme globali siano vulnerabili e dipendenti dalle regole locali e dalle differenze culturali. Roblox, in questo scenario, diventa un esempio lampante di come la tecnologia possa incontrare limiti che non hanno nulla a che fare con bug o crash di sistema, ma con norme sociali e politiche. Ci apre un dibattito vastissimo, e fondamentale, su cosa significhi davvero libertà digitale, sicurezza e inclusione in un mondo sempre più interconnesso ma al tempo stesso frammentato.