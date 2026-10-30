Rivian R2 è il più venduto e i ricavi crescono del 38%

Rivian R2 è ufficialmente il veicolo più venduto della casa americana. Il dato emerge dai conti del terzo trimestre 2026, che offrono uno sguardo più ravvicinato sulla salute finanziaria di Rivian proprio mentre l’azienda accelera la produzione del suo SUV elettrico più importante. Per la prima volta Rivian R2 supera tutti gli altri modelli del marchio, un passaggio che a Irvine aspettavano da tempo.

I ricavi complessivi del trimestre hanno raggiunto circa 1,85 miliardi di euro, in crescita del 38% rispetto ai circa 1,34 miliardi dello stesso periodo del 2025. Di questa cifra circa 1,33 miliardi arrivano dalla vendita di auto, con un incremento del 36% su base annua. Il settore software e abbonamenti ha invece generato circa 520 milioni di euro, il 45% in più dell’anno precedente. Con il rallentamento del mercato elettrico l’azienda punta sempre di più sui prodotti digitali, a partire dal pacchetto di assistenza alla guida Autonomy Plus.

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Rivian R2: perdite in calo e il peso della partnership con Volkswagen

Sul fronte dei margini la traiettoria è in salita, segno che le finanze migliorano man mano che crescono le consegne. Rivian ha registrato un utile lordo di circa 150 milioni di euro, con un miglioramento di circa 130 milioni rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Il comparto automobilistico resta comunque in perdita lorda per circa 70 milioni, un risultato decisamente migliore dei circa 110 milioni persi un anno fa. Tradotto in parole semplici, il costruttore perde meno perché ha venduto più vetture e guadagna di più su ciascuna di esse. Nei conti pesano anche la vendita di crediti per le emissioni ad altre case automobilistiche e un rimborso sui dazi ricevuto dal governo, tutte voci contabilizzate come ricavi.

La divisione software e servizi ha portato circa 220 milioni di euro di profitto, circa 88 milioni in più rispetto all’anno precedente, con un margine robusto del 42%. Gran parte di questa liquidità arriva dalla licenza della tecnologia concessa a Volkswagen e dagli abbonamenti dei clienti alle funzioni di guida di Autonomy Plus. Per molti versi l’accordo con il gruppo tedesco e la vendita di software stanno pagando le bollette, mantenendo l’azienda in attivo nel complesso mentre assorbe i pesanti costi iniziali legati al lancio del nuovo modello.

All’inizio del mese Rivian aveva già comunicato un trimestre da record con 19.751 veicoli prodotti e 19.248 consegnati. Si tratta di un aumento dell’85% nella produzione e del 45% nelle consegne su base annua. Per un marchio che vende direttamente ai clienti senza concessionari, le consegne sono di fatto l’indicatore più vicino alle vendite reali.

R2 davanti a R1T, R1S e furgone elettrico

L’azienda non fornisce i numeri suddivisi per modello, quindi non è possibile sapere con precisione quanti esemplari di R2 siano già arrivati nelle mani dei clienti. La casa ha però dichiarato che il nuovo arrivato è ora il veicolo Rivian più venduto per volumi, davanti al pickup R1T, al SUV R1S e al furgone elettrico per le consegne EDV. Il CEO RJ Scaringe ha commentato i risultati parlando di ottimi riscontri, con R2 diventato il modello più venduto del terzo trimestre, e ha definito eccezionali i giudizi arrivati da clienti e stampa.

Il SUV è stato progettato fin dall’inizio per essere la proposta di massa di Rivian, pensata per grandi numeri. Superando i modelli storici, più costosi e venduti in quantità minori, sembra centrare esattamente quell’obiettivo. L’espressione “per volumi” usata dall’azienda lascia però intendere che R2 non porta ancora la fetta principale degli incassi, che continuano ad arrivare soprattutto dalla collaborazione con Volkswagen e dalla divisione software.

Lo scenario potrebbe cambiare quando arriveranno le versioni più accessibili di Rivian R2. L’allestimento Premium da circa 47.700 euro è atteso per la fine del 2026, la Standard Long Range da circa 43.000 euro debutterà all’inizio del 2027 e la Standard da circa 40.000 euro arriverà verso la fine dello stesso anno.

Fonte: TecnoAndroid