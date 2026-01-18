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Ring si reinventa: da videocitofoni a assistente intelligente

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
Ring evolve da videocitofoni a assistente intelligente, con funzioni AI per sicurezza domestica e supporto in situazioni critiche.
Cinque anni fa, quando Jamie Siminoff vendette Ring ad Amazon, era convinto di aver chiuso il capitolo più intenso e faticoso della sua vita da imprenditore. L’azienda era cresciuta, il prodotto aveva trovato milioni di case e il passaggio di consegne sembrava il finale naturale di una storia di successo. Poi però la realtà ha deciso di rimettere tutto in discussione. L’intelligenza artificiale ha iniziato a correre a una velocità inattesa e, come se non bastasse, gli incendi di Palisades hanno spazzato via il garage in cui Ring era nata. Un colpo durissimo, simbolico e personale allo stesso tempo, che ha finito per riaccendere una scintilla che Siminoff pensava ormai sopita.

Fire Watch e Search Party: Ring tra protezione e tecnologia

Da lì è nata una nuova visione, molto più ambiziosa della precedente. Ring non vuole più essere soltanto l’azienda dei videocitofoni e delle telecamere di sicurezza, ma qualcosa di più vicino a un assistente intelligente capace di capire cosa succede dentro e fuori casa e intervenire solo quando serve davvero. L’annuncio di questa svolta è arrivato a Las Vegas, in occasione del CES, ma più che una singola presentazione è sembrato l’inizio di un percorso. Le funzioni svelate nei giorni a ridosso della fiera raccontano tutte la stessa idea: togliere peso mentale agli utenti, lasciando che sia la tecnologia a osservare, filtrare e segnalare ciò che conta. Un esempio molto concreto è Fire Watch, una funzione che nasce direttamente dall’esperienza degli incendi californiani. Qui Ring prova ad andare oltre la semplice sicurezza domestica, mettendo la propria rete di dispositivi al servizio di qualcosa di più grande. In collaborazione con l’organizzazione Watch Duty, gli utenti possono scegliere volontariamente di condividere i filmati in caso di grandi roghi. L’intelligenza artificiale analizza le immagini, cerca fumo, fiamme o braci e contribuisce a costruire mappe utili per chi deve intervenire sul campo. Non è difficile immaginare quanto, in situazioni del genere, anche pochi minuti possano fare la differenza. C’è poi Search Party, una funzione che tocca una corda ancora più emotiva. Grazie al riconoscimento visivo, il sistema confronta le immagini dei cani segnalati come smarriti con i video delle videocamere Ring presenti nella zona. Se emerge una possibile corrispondenza, scatta una notifica. Siminoff racconta che i risultati stanno superando le aspettative, con almeno una famiglia al giorno che riesce a ritrovare il proprio animale. Non è solo tecnologia, è una piccola storia a lieto fine che si ripete.

Jamie Siminoff porta l’AI domestica oltre la sicurezza

Accanto all’entusiasmo, però, restano zone d’ombra difficili da ignorare. Il rapporto di Ring con le forze dell’ordine ha già sollevato critiche in passato e le nuove collaborazioni con realtà come Flock Safety e Axon riaprono il dibattito. L’azienda insiste sul fatto che la condivisione dei video sia sempre volontaria e anonima, ma la fiducia, quando si parla di dati e sorveglianza, è fragile. La funzione più delicata resta probabilmente Familiar Faces, che permette di riconoscere i volti di chi frequenta abitualmente una casa per rendere le notifiche più intelligenti e meno invadenti. Le critiche non si sono fatte attendere, soprattutto da associazioni come la Electronic Frontier Foundation. Siminoff continua a ripetere che senza fiducia non c’è futuro per Ring. La vera domanda, ora, è se questa nuova idea di assistente intelligente riuscirà davvero a farsi percepire come un aiuto e non come un ospite troppo curioso.