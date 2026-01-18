Ring si reinventa: da videocitofoni a assistente intelligente

27 Cinque anni fa, quando Jamie Siminoff vendette Ring ad Amazon, era convinto di aver chiuso il capitolo più intenso e faticoso della sua vita da imprenditore. L’azienda era cresciuta, il prodotto aveva trovato milioni di case e il passaggio di consegne sembrava il finale naturale di una storia di successo. Poi però la realtà ha deciso di rimettere tutto in discussione. L’intelligenza artificiale ha iniziato a correre a una velocità inattesa e, come se non bastasse, gli incendi di Palisades hanno spazzato via il garage in cui Ring era nata. Un colpo durissimo, simbolico e personale allo stesso tempo, che ha finito per riaccendere una scintilla che Siminoff pensava ormai sopita.