Ring Alarm, un sistema d’allarme smart con videocitofono, videocamera interna e esterna – Recensione

Ring, azienda di proprietà di Amazon, è dedita alla sicurezza delle vostre abitazioni, con tanti prodotti presenti sul mercato capaci di proteggere gli accessi, mantenendo elevati gli standard qualitativi, ma riducendo il più possibile la spesa per l’utente finale. Oggi vi parliamo di Ring Alarm, un sistema d’allarme smart, con Alexa integrata, dall’anima modulare, che con la nostra prova abbiamo completato con alcuni accessori aggiuntivi: videocamera esterna, videocamera interna e videocitofono. Scopriamoli tutti da vicino con la nostra recensione completa.

Kit Ring Alarm

Il kit Ring Alarm, in questo caso nella versione S che potete trovare su Amazon, è composto da varie componenti: tastierino alfanumerico, sensore di movimento, base di collegamento (con sirena integrata), sensore di contatto e amplificatore di portata del segnale. Un set base davvero molto interessante, adatto più che altro a piccoli appartamenti con poche finestre, ma che sin da subito permette di entrare nel mondo e nell’ecosistema Ring. La stazione base è il centro nevralgico di tutto il sistema, realizzata in plastica con forma quadrata, presenta nella parte posteriore il connettore per il collegamento alla presa a muro ed anche la porta ethernet. Questi è l’elemento che permette di collegare gli accessori alla rete internet, può essere posizionato direttamente su un piano d’appoggio, oppure appeso alla parete, oltre che integrare al proprio interno una potente sirena (il cui volume è non regolabile, raggiunge 104 decibel a 30 centimetri), pur mantenendo dimensioni tutt’altro che impegnative (17 x 17 x 3,7 centimetri). La connessione è rapidissima, il dispositivo deve essere collegato alla rete internet (sfruttando ethernet o WiFi), a cui si aggiungono due plus: una batteria di riserva, che in caso di assenza di corrente permette di mantenere l’operatività per 24 ore, ed una SIM di backup la quale permette di controllare ugualmente tutti gli accessori ed il sistema anche in assenza di collegamento WiFi (solo temporaneamente, e con abbonamento Ring Home Standard o Premium attivo).

Il sensore di contatto è realizzato in plastica, composto da due parti, con comunicazione con protocollo Z-Wave (come tutti gli accessori del set, fino a 76 metri in linea diretta) e pairing rapidissimo. Sulla superficie è presente un singolo pulsante, che basterà premere una sola volta per avviare la comunicazione tra il prodotto e la base stessa, in pochi secondi si sarà collegato in automatico. Le sue dimensioni sono di 4 x 5,3 x 1,4 centimetri, deve essere montato sul telaio di una porta o di una finestra, con una distanza massima tra i sensori di 2,54 cm, ricordando che è pensato per uso per interni. Non è ricaricabile, funziona con 2 batterie CR2032 al litio (a bottone), già incluse in confezione, che possono essere facilmente sostituite.

Il keypad è il prodotto adatto per coloro che non vogliono utilizzare lo smartphone per attivare o disattivare l’allarme, è infatti un tastierino numerico realizzato in plastica, di dimensioni di 10,5 x 11,2 x 1,9 centimetri, con a sua volta all’interno una sirena da 75 decibel a 30 centimetri, che può essere posizionato su una superficie piana o montato a parete con la staffa a sgancio rapido. Sono presenti pulsanti sulla parte destra che non possono essere utilizzati in Italia, mentre superiormente si attivano le tre modalità di utilizzo dell’allarme: Disattivato (disattiva tutti i sensori), Fuori Casa (attiva tutti i sensori), Casa (attiva i sensori che l’utente ha selezionato). Il suo funzionamento viene garantito dalla presenza di una batteria integrata, completamente ricaricabile, oppure può essere anche mantenuto collegato alla presa a muro, tramite la porta micro-USB posteriore (peccato non abbia una USB-C). Molto comoda è la striscia led posizionata appena sopra i tasti, che permette comunque di vedere il tempo residuo prima dell’attivazione dell’allarme, ma non solo.

Il sensore di movimento è aiuta a rilevare movimenti all’interno dell’abitazione, nell’eventualità in cui intrusi siano penetrati da porte o finestre non coperte dai sensori di contatto. Il è un piccolo parallelepipedo a base quadrata di 6,6 x 6,6 x 3,6 centimetri, di materiali abbastanza resistenti, di colorazione bianca con il sensore effettivamente posto anteriormente. Può essere appoggiato eventualmente su una superficie piana, anche se il posizionamento corretto è sugli angoli o su pareti lisce. La carica viene garantita dalla presenza di 2 batterie AA integrate in confezione, e facilmente sostituibili.

L’ultimo elemento del kit è l’amplificatore di portata, sebbene il segnale possa raggiungere idealmente fino a 76 metri, questo valore deve essere considerato in linea retta (campo visivo), per questo motivo in determinate abitazioni potrebbe essere necessario un piccolo aiuto. Da qui nasce la necessità eventuale di un prodotto di questo tipo, anch’esso in plastica di piccole dimensioni, 4,7 x 8,1 x 3,5 centimetri, da collegare ad una presa elettrica standard (ma con batteria di riserva integrata), e, come tutti i prodotti Ring, dal pairing davvero rapidissimo. Il Kit Ring Alarm, nella variante S raccontata nella recensione, è disponibile su Amazon ad un prezzo di listino di 249,99 euro.

Videocamera interna inclinabile

La prima videocamera di sicurezza di Ring che riesce a coprire un’area molto vasta, potendo ruotare orizzontalmente di 360 gradi e verticalmente di 169 gradi, pensata per uso interno, e con movimenti controllabili direttamente dallo smartphone. Il prodotto presenta la copertura di sicurezza per la modalità Privacy (copertura sia audio che video), il cui movimento deve essere compiuto manualmente, non può difatti essere sbloccata da remoto. Il suo plus, oltre alla facilità d’installazione in ogni stanza o ambiente (anche appesa al muro con gli accessori inclusi in confezione), è proprio la possibilità di inclinarla e regolarla a piacimento; le funzioni cui è possibile accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, parliamo di Live View con audio bidirezionale, visione notturna a colori (anche se non è presente un LED che illumina la stanza) o gli avvisi di movimento ricevuti direttamente sullo smartphone con le notifiche in tempo reale.

Disponibile in due colorazioni (bianco o nero), la videocamera interna inclinabile ha dimensioni di 6,02 x 6,02 x 14,69 centimetri di altezza (con il supporto incluso), è realizzata interamente in plastica, promette una visione video al massimo in FullHD a 1080p, con campo visivo di 143 gradi in diagonale, 115 gradi in orizzontale e 59 gradi in verticale. Il prodotto non presenta una batteria integrata, deve essere collegato ad una presa di corrente tramite la porta USB-C, e si collega alla rete internet con connessione WiFi 802.11 n a 2,4GHz. Il suo prezzo di vendita è complessivamente contenuto, può essere acquistata su Amazon a soli 79,99 euro ed è in linea con le prestazioni, o le specifiche tecniche del prodotto stesso.

Videocamera esterna a batteria

Prodotto simile al precedente, in termini di resa video, infatti propone una risoluzione massima in FullHD a 1080p con LiveView, ma con due importanti differenze: può essere utilizzata anche all’esterno, e l’angolo di ripresa non può essere regolato da remoto, quindi ha una inquadratura fissa. Esteticamente segue il design dei device Ring, con dimensioni di 60 x 60 x 97 millimetri, ed è disponibile nelle colorazioni bianco e nero. Il funzionamento in questo caso è garantito dalla presenza di una batteria ricaricabile presente al suo interno, la cui durata varia in relazione al numero di volte in cui viene risvegliata dallo standby, ma presentando comunque una usabilità temporalmente valida nel tempo. Il campo visivo è sufficientemente ampio, con 130 gradi in diagonale, 110 gradi in orizzontale e 57 gradi in verticale, integrando funzioni di comunicazione bidirezionale con cancellazione del rumore, e rilevazione del movimento con invio di notifiche in tempo reale. Il montaggio è estremamente semplice, può essere posizionata su un piano, oppure montata direttamente a muro con gli accessori inclusi in confezione. Si collega alla rete internet con WiFi 802.11n a 2,4GHz.

Il suo prezzo di listino, disponibile su Amazon, è di 79,99 euro, considerandone la qualità costruttiva e tutte le funzionalità, è perfettamente in linea con le aspettative e con il trend attuale del mercato.

Videocitofono a batteria

Per rendere completamente smart la vostra abitazione, potreste acquistare anche il videocitofono a batteria, progettato per essere facilmente installato su qualsiasi porta, viene fornita una staffa di montaggio sulla quale andrà posizionato il videocitofono, con rimozione semplificata con il piccolo accessorio incluso in confezione. Le sue dimensioni sono relativamente contenute, pari a 6,19 x 2,30 x 12,65 centimetri, con disponibilità in nickel satinato e bronzo veneziano. Nella parte superiore si trova il sensore fotografico, con registrazione video in 1440 x 1440 pixel, visione notturna a colori e vista a figura interna, che offre ulteriori funzioni di rilevazione di movimento avanzata (con possibilità di personalizzazione le zone di movimento), angolo di visuale di 150 gradi sia in orizzontale che in verticale, e soprattutto sistema audio bidirezionale. Appena sotto, contornato e facilmente visibile, spicca il pulsante fisico, facilmente visibile e riconoscibile.

L’installazione è estremamente semplificata, alla portata di tutti, non richiede l’intervento di elettricisti o di addetti particolari, in quanto può non essere collegato fisicamente al campanello di casa. La batteria è ricaricabile, basta smontare rapidamente il videocitofono dalla staffa, offrendo allo stesso tempo una autonomia generale molto elevata, che dipende direttamente da quante volte il prodotto viene risvegliato durante le fasi di utilizzo. Può essere acquistato su Amazon con un prezzo di listino di 99,99 euro.

Applicazione ufficiale e abbonamento

Tutti questi prodotti, oltre che essere compatibili con Amazon Alexa e quindi controllabili tramite l’assistente vocale di Amazon, sono raccolti nell’applicazione mobile Ring, compatibile sia con Android che con iOS. Offre una interfaccia estremamente semplificata e di facile utilizzo, dove nella parte alta troviamo le tre modalità dell’allarme (Disattivo, a casa e fuori casa), che possono essere collegate direttamente con gli altre accessori di cui vi abbiamo parlato nella recensione, in modo ad esempio di far suonare la sirena nel caso in cui una telecamera rilevasse un movimento, quando impostato l’allarme “Fuori Casa”. Appena sotto si trova invece il dettaglio di ogni singolo prodotto, con possibilità di accedere al Live View, o agli eventi registrati in precedenza, settando tanti aspetti, come la sensibilità della rilevazione, le aree di rilevazione, programmare i momenti di rilevazione dei movimenti e molto altro.

Di base il sistema di allarme può essere utilizzato senza abbonamento Ring Home, ma per godere appieno delle funzionalità dei prodotti è consigliato caldamente l’acquisto di un abbonamento, il quale porta con sé: fino a 180 giorni di backup delle registrazioni delle telecamere, visibili in un unico sito, avvisi di anteprima video, distinzione sugli avvisi per pacchi, persone e veicoli, chiamate al videocitofono, la selezione delle modalità del dispositivo, la visione della cronologia degli eventi di allarme e sopratutto il backup cellulare Alarm. Quest’ultima rappresenta forse la funzione più importante, proprio perché permette di gestire il sistema da remoto, anche nel caso in cui dovesse venire a mancare la connessione internet a casa, in aggiunta è prevista la chiamata diretta al vostro numero di telefono in caso di emergenza. Tutte queste funzionalità sono ottenibili con il pagamento di 9,99 euro al mese o 99,99 euro all’anno, chiamato Piano Standard, il più bilanciato tra i tre attualmente disponibili (che potete vedere a questo link).

Conclusioni

In conclusione Ring Alarm è chiaramente un sistema di allarme decisamente completo che ci ha convinti appieno per la sua facilità d’utilizzo, nonché di installazione di ogni singola componente. Le prestazioni sono davvero eccellenti, soprattutto se combinate con un piano di abbonamento Ring Home Standard (con il Basic ad esempio non avete il backup cellulare dell’allarme), tanto da risultare al livello di altri sistemi più professionali e costosi. Un kit di cui effettivamente consigliamo l’acquisto in ogni sua parte, o nel caso in cui vogliate risparmiare sulle videocamere, almeno il Kit Ring Alarm base, a cui comunque è possibile aggiungere in un secondo momento altri sensori di contatto o di movimento, così per avere la migliore copertura della vostra abitazione.