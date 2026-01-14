Rimossi gli annunci pubblicitari sui dispositivi Nothing (per ora)

Nothing fa un passo indietro — o forse una pausa strategica — sulla pubblicità nella schermata di blocco. L’azienda ha deciso di rimuovere gli annunci mostrati su alcuni suoi smartphone, una scelta che arriva dopo le critiche ricevute da utenti e community, soprattutto nei mercati europei.

La pubblicità sulla lock screen era stata introdotta come test, con l’idea di esplorare nuove forme di monetizzazione senza ricorrere a servizi in abbonamento. Tuttavia, l’esperimento non è passato inosservato. Molti utenti hanno segnalato la presenza di contenuti promozionali come poco coerente con l’immagine del brand, storicamente legata a un’esperienza pulita e minimale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Nothing ha chiarito che la rimozione non rappresenta un cambio di rotta definitivo, ma una decisione temporanea. In altre parole, gli annunci potrebbero tornare in futuro, magari in una forma diversa o più controllabile. Al momento, però, la schermata di blocco torna a essere libera da messaggi sponsorizzati.

La questione è delicata perché tocca un equilibrio sempre più fragile nel mondo Android: da una parte la necessità, per i produttori, di trovare nuove fonti di ricavo; dall’altra l’aspettativa degli utenti, che faticano ad accettare pubblicità invasive su dispositivi già acquistati.

Nel caso di Nothing, il tema è ancora più sensibile. Il marchio ha costruito la propria identità su trasparenza, design essenziale e attenzione all’esperienza d’uso. L’introduzione di annunci, soprattutto in uno spazio personale come la schermata di blocco, è apparsa a molti come una stonatura rispetto a questa filosofia.

Per ora, quindi, la pubblicità sparisce dal display. Resta da capire se si tratti di una vera retromarcia o solo di un momento di riflessione. Molto dipenderà da come Nothing deciderà di muoversi in futuro e da quanto ascolterà la reazione della propria base di utenti, che su questo tema si è già espressa in modo piuttosto chiaro.