Rete elettrica: Terna chiude l’anno con importanti interventi

L’Italia si prepara a un salto di qualità nella trasmissione elettrica. A tal proposito, Terna ha trasformato in realtà oltre 2 miliardi di euro di investimenti, in due anni. Segnando una fase di espansione senza precedenti per la rete nazionale. Entro la fine del 2025, altri 800 milioni di euro porteranno a nuove infrastrutture. Ciò con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza energetica. Ed anche favorire l’integrazione delle rinnovabili. Secondo Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato di Terna, i progetti più recenti non si limitano a collegare punti della rete. Ma creano veri pilastri per la transizione energetica italiana. Tra cui, spiccano il collegamento sottomarino con l’Isola d’Elba, il potenziamento della rete in Sicilia. E le interconnessioni con Austria e Francia.

Terna: gli obiettivi raggiunti per la rete elettrica

Nel dettaglio, il 2025 ha visto la realizzazione di oltre 300 chilometri di nuovi collegamenti. Tra le opere strategiche, gli elettrodotti interrati per oltre 130 km rafforzano il tratto di rete destinato a supportare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Fondamentale anche la direttrice a 380 kV Paternò-Pantano-Priolo.

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Riguardo, invece, i nuovi progetti, 36 interventi hanno ottenuto il via libera dalle autorità nazionali e regionali, per un investimento complessivo di 1 miliardo di euro. Tra i cantieri più significativi figurano la razionalizzazione della rete in Brianza Ovest, la nuova stazione elettrica di Volpago (Treviso), l’elettrificazione delle banchine del porto di La Spezia e il riassetto del Quadrante Sud-Ovest di Roma.

E non è tutto. Accanto a tali interventi infrastrutturali, Terna ha aggiornato anche il proprio Piano di Sicurezza. A tal proposito, l’azienda ha introdotto tecnologie avanzate di monitoraggio, digitalizzazione della rete e misure per aumentare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici. Un approccio integrato che conferma Terna come centro della modernizzazione del sistema elettrico italiano. Con i progetti in corso e quelli in arrivo, l’azienda punta a sostenere il paese nella sfida della transizione energetica.