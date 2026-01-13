Reolink TrackFlex Floodlight WiFi: sicurezza avanzata a 360°

La Reolink TrackFlex Floodlight WiFi integra un sistema a doppia lente che permette una copertura a 360 gradi, catturando con precisione cortili e vialetti. Le due lenti commutano autonomamente tra visuale grandangolare e zoom dettagliato, assicurando immagini nitide sia da lontano che da vicino. Entrambe le viste sono visibili simultaneamente su un’unica schermata dell’app Reolink, offrendo una panoramica completa senza necessità di passaggi manuali. La telecamera unisce qualità 4K, tracciamento automatico dei soggetti e capacità PTZ, consentendo di seguire movimenti senza interruzioni e con dettagli cristallini. La tecnologia integrata garantisce inoltre un funzionamento wireless semplice e un utilizzo immediato senza costi aggiuntivi.

Illuminazione potente e personalizzabile

Il sistema di illuminazione LED raggiunge una luminosità fino a 3000 lumen, permettendo così riprese molto chiare e colori realistici anche quando c’è poca luce. La temperatura colore poi interamente regolabile tra luce calda da 3000K e luce fredda da 6500K, con l’aggiunta di possibilità di impostazioni manuali o automatiche in base alla luce ambientale. L’illuminazione si combina con una sirena da 110 decibel, in grado di scoraggiare intrusioni indesiderate. La portata dei proiettori arriva fino a dodici metri, consentendo di coprire aree estese senza punti ciechi. La telecamera è progettata per garantire sicurezza notturna elevata e flessibilità nell’adattamento alle diverse condizioni ambientali.

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Il nuovo sistema ReoNeura integra poi la ricerca video locale basata su intelligenza artificiale, che permette di recuperare filmati pertinenti con semplici input di testo, come ad esempio descrizioni di persone, veicoli, animali o pacchi. Tutta l’elaborazione avviene direttamente sul dispositivo, tutelando la privacy e evitando costi aggiuntivi per archiviazione cloud. La funzionalità Out of View Detection sfrutta tre sensori PIR, rilevando movimenti anche fuori dal campo visivo principale fino a dieci metri e coprendo un’area di 270°. Installata in posizioni strategiche, la telecamera può monitorare ampie zone con un unico dispositivo, garantendo sorveglianza costante e rapida individuazione di attività sospette. La Reolink TrackFlex Floodlight WiFi combina così tecnologia avanzata, tracciamento intelligente, illuminazione potente e gestione semplice tramite app, risultando ideale chiunque voglia proteggere i propri spazi.