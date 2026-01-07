Renault Filante: il debutto mondiale lontano dall’Europa

Il nuovo SUV di lusso di Renault non arriverà in Europa. La casa francese ha chiarito fin da subito il posizionamento geografico del progetto. Filante sarà infatti un modello pensato per i mercati internazionali. La produzione avverrà nello stabilimento di Busan, in Corea del Sud. Il debutto commerciale partirà proprio dal mercato coreano. In una seconda fase il modello sarà esportato in altre regioni strategiche. L’Europa resta esclusa da questa operazione.

Renault intende così rafforzare la propria presenza fuori dai confini tradizionali. Filante rientra nell’International Game Plan 2027. È il quinto modello di una serie complessiva di otto veicoli mondiali. Il progetto punta a presidiare il segmento alto di gamma. La scelta della Corea non è casuale. Il Paese viene considerato centrale per i segmenti D ed E. Renault sfrutta competenze locali consolidate. Secondo l’azienda, il mercato coreano offre know-how industriale avanzato. Filante rappresenta la seconda nuova generazione sviluppata localmente. L’obiettivo è unire tecnologia moderna e identità europea. Il SUV vuole esprimere un carattere deciso e carismatico. Allo stesso tempo richiama le radici francesi del marchio. La presentazione ufficiale è fissata per il 13 gennaio. In quella data emergeranno dettagli su design e dotazioni. Per ora le informazioni restano volutamente limitate. La strategia appare però già ben definita.

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Renault Filante: dimensioni importanti e un nome carico di storia

Renault Filante si colloca nel segmento E. Questo implica dimensioni generose e presenza su strada importante. La lunghezza dovrebbe avvicinarsi ai cinque metri. Il SUV sarà probabilmente più lussuoso della gamma europea. La produzione avverrà insieme al Renault Koleos. I due modelli dovrebbero condividere parte della meccanica. In particolare si parla di powertrain ibrido. Questa soluzione garantirebbe efficienza e prestazioni adeguate. L’impostazione tecnica resta comunque da confermare.

Il nome Filante non è stato scelto a caso. Renault lo riprende da un recente concept elettrico. Quel prototipo ha superato i mille chilometri di autonomia. A sua volta era ispirato a un’auto storica del 1956. La Filante originale era una monoposto da record. Il nome richiama quindi velocità e ambizione tecnica. Applicarlo a un SUV è una scelta simbolica. Renault vuole trasferire quell’eredità in chiave moderna. Il marchio punta su un’immagine forte e riconoscibile. Il nuovo modello dovrà distinguersi nei mercati mondiali. L’alto di gamma diventa terreno di competizione diretta. Filante promette di essere centrale in questa sfida. Tutto ruota attorno al debutto di gennaio. Solo allora si capirà la reale portata del progetto.