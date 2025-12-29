Renault Filante: 1000Km percorsi senza ricaricare, è record

Probabilmente in passato, avrete visto un particolarissimo concept lanciato da Renault definito come Filante, nello specifico si trattava di un’automobile elettrica sviluppata per offrire l’efficienza massima possibile, tutto era stato sviluppato a tal proposito con aerodinamica, motori e peso estremamente ottimizzati in modo da rendere l’efficienza il centro assoluto della vettura.

Ebbene di recente Renault è passata dalla teoria alla pratica dal momento che la vettura ha raggiunto un record di efficienza percorrendo la bellezza di 1008 km in meno di 10 ore ad una velocità media al di sopra dei 100 km/h consumando 7,8 kWh ogni 100 km.

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Efficienza incredibile

L’obiettivo dichiarato della società era quello di riuscire a percorrere oltre 1000 km su un veicolo elettrico con una batteria identica a quella montata sulla Scénic, il tutto tra l’altro, non rispecchiando le classiche condizioni di guida tipiche dei test sull’autonomia che prevedono delle velocità molto basse, bensì utilizzando condizioni di strada e velocità proprie del contesto standard di guida nella vita reale, nonostante questi elementi decisamente complessi, il successo è stato raggiunto il 18 dicembre sul circuito UTAC in Marocco.

Come detto in precedenza la vettura in questione è stata dotata di una batteria da 87 kWh e i piloti sono stati istruiti sul guidare ad una velocità media vicina ai 110 km/h, il checkpoint era percorrere oltre 1000 km in 10 ore.

Ad aiutare il team sono state le condizioni meteo favorevoli dal momento che il 18 dicembre c’erano 4° e le previsioni davano tempo asciutto e vento totalmente assente, durante l’esperimento tre piloti si sono dati il cambio percorrendo tre lunghi turni da due ore e 40 minuti fino a un massimo di quattro ore ciascuno, i piloti in questione sono i seguenti: Laurent Hurgon, Constance Léraud-Reyser e Arthur Ferriere.

Il dato sorprendente è che la vettura alla fine dell’esperimento non era completamente scarica dal momento che avrebbe potuto percorrere ancora più di 120 km a una velocità superiore ai 100 km/h dal momento che la batteria godeva ancora di un 11% di carica residua.