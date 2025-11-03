Renault 5, city car retrò 100% elettrica e dalla ottime prestazioni – Recensione

Renault 5 è una vettura iconica, un modello che negli anni ’80 ha fatto letteralmente sognare centinaia di migliaia di utenti in tutto il mondo, anche grazie alla sua traslazione nel mondo del rally, tanto oggi da tornare di moda con la versione moderna e rinnovata, completamente elettrica, dotata di un design davvero piacevole e giovanile. Scopriamola assieme nella nostra recensione completa.

Design e Esterni

Come vi anticipavamo nell’apertura della nostra recensione, il design di Renault 5 spinge davvero molto sull’originalità e sulla modernità, il frontale è caratterizzato da una firma ottica presente nella parte bassa della vettura (all’altezza del parafango), è formata da LED disposti in un rettangolo ma non continui, sovrastati dai classici fari LED di ultima generazione. Il logo Renault, posto al centro della vettura, è comunque di grandi dimensioni, dimostrando comunque quanto si possa innovare, parlando solo dell’anteriore, anche mantenendo linee sinuose e morbide, con un’anima ugualmente aggressiva.

Il laterale viene impreziosito da minigonne più spigolose e aggressive, oltre a cerchi in lega bicolore davvero piacevoli alla vista, che portano con sé un assetto ribassato e aggressivo. Per terminare con un posteriore pulito, senza troppi fronzoli e abbastanza lineare. I gruppi ottici, al contrario di tanti altri modelli in commercio, sono posizionati in verticale, con una banda che li collega attraversando la vettura i nlarghezza, su cui troviamo appunto la scritta Renault e il riferimento al modello. Anche in questo caso le linee sono ugualmente morbide, forse un posteriore meno aggressivo dell’anteriore, ma comunque pulito e piacevole. Il portellone, non elettroattuato, nasconde un bagagliaio da 326 litri, con pianale ribassato e possibilità di abbattere i sedili per raggiungere una capacità complessiva di 1106 litri. Unica cosa da notare, è l’assenza di un pozzetto extra nel bagagliaio, cosa che invece troviamo praticamente sempre nelle altre vetture EV.

Interni e Infotainment

Forte attenzione al riciclo da parte di Renault, con materiali riciclati all’80% nella dashboard, tanta plastica riciclata e tessuti 100% fibre riciclate (assente completamente la pelle), nella nostra versione forse fin troppo “spinti”. Come potete vedere dalle immagini, infatti, presentano numerosi inserti gialli che creano un netto contrasto con la tinta nera degli altri interni e il blu notturno dell’esterno. Sono dettagli giovanili che chiaramente devono piacere, risultando gusti pienamente soggettivi.

Con le sue relative ridotte dimensioni, la vettura offre tutto lo spazio necessario per utenti di vario genere e altezze, nella parte posteriore in tre passeggeri forse si sta leggermente scomodi, anche se c’è spazio a sufficienza per le gambe. Anteriormente il volante è leggermente schiacciato sia superiormente che inferiormente, dandogli una forma ovalizzata dall’ottima presa, con tutti i comandi presenti sulle razze del volante (sulla quali troviamo anche il tasto di accensione).

Il cockpit è interamente digitale, capace di creare un continuum con il grande display centrale, completamente a colori compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, ma soprattutto orientato verso il guidatore. A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, il pannello non è stato posto esattamente in orizzontale, ma quasi in diagonale per una migliore visione da parte di chi si trova al posto di guida. L’attenzione al dettaglio è comunnque molto elevata, con materiali mai troppo plasticosi, qualità e affidabilità anche sul lungo periodo. E’ possibile notare la quasi totale assenza di pulsanti fisici nella plancia, con un tunnel centrale ricco di pozzetti dove poter stivare oggetti di vario genere, senza particolari fronzoli o abbellimenti particolari.

Motore e Prestazioni

La versione da noi testata prevede una motorizzazione completamente elettrica, nello specifico parliamo dell’EV 52, capace di erogare una potenza di 152 CV, grazie alla presenza di una batteria da 52 kWh e una autonomia in ciclo misto fino a 410 km. La reattività è uno dei suoi punti di forza, poiché riesce a fare da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi (sono presenti anche varianti da 90 e 120CV, più economiche, con batteria da 40 kWh). La ricarica rapida, fino a 100kW, permette di passare dal 15 all’80% in soli 30 minuti; lo sportellino della ricarica è situato nella parte anteriore, risultando essere molto comodo, anche perché il cavo in dotazione è sufficientemente lungo per il collegamento a qualsiasi colonnina di ricarica.

Conclusioni e Prezzi

In conclusione Renault 5 è una vettura moderna e giovanile che strizza l’occhio alla tecnologia, puntando fortissimo sulla qualità, sulla maneggevolezza nell’utilizzo cittadino, ma anche su un buon motore e una autonomia elevata, per il segmento di mercato di posizionamento. I colori attualmente in vendita sono davvero tantissimi e davvero piacevoli, come il giallo Pop, il verde Pop (sicuramente i più giovanili), passando poi per il blu notturno, bianco nacree e il nero etoile, con la possibilità di avere il tettuccio in colore nero o nello stesso colore della carrozzeria. La cura ai dettagli è quasi maniacale, tanta qualità che è possibile ritrovare anche all’interno della vettura, mantenendo comunque la sua anima giovanile, tanto spinta nelle colorazioni, che la porta verso un amore e odio da parte di chi decide di avvicinarsi alla vettura.

Un aspetto su cui si è sempre contraddistinta la Renault 5 è il prezzo di vendita, anche il modello più recente non abbandona la stessa filosofia. Senza ecoincentivi si parte da 25’000 euro, ma con 11’000 euro di ecoincentivi, che sono davvero facili da ottenere, poiché si parla da un ISEE fino a 30’000 euro (scendeono a 9000 euro per chi ha l’ISEE fino a 40’000 euro), così da raggiungere un prezzo finale davvero di tutto rispetto: la versione da 92CV, inclusi gli incentivi, parte da 13’900 euro, si sale a 17’900 euro nella versione “Techno” da noi provata.