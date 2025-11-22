Redmi Pad 2: a questo prezzo è da acquistare subito su AliExpress

Uno dei tablet di maggior successo, almeno per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, coinvolge sicuramente Redmi Pad 2, terminale che rientra alla perfezione nella fascia media della telefonia mobile, pur restando comunque una validissima alternativa per coloro che vogliono prestazioni di livello superiore. La promozione di oggi, disponibile su AliExpress, apre le porte al massimo risaprmio possibile.

Tra le tante varianti attualmente disponibili sul mercato, la corrente prevede 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, sicuramente la più economica, ma perfettamente allineata con la spesa finale che il consumatore si ritrova a dover sostenere. Parlando invece di specifiche tecniche, il prodotto in questione presenta dimensioni di 254,58 x 166,04 x 7,36 millimetri di spessore, e un peso di 510 grammi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

ll processore è un MediaTek Helio G100-Ultra, con processo di produzione a 6 nanometri, affiancato dalla presdenza comunque della suddetta configurazione, che ricordiamo essere contraddistinta da RAM LPDDR4X e ROM UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 2TB). Il display è invece da 11 pollici di diagonale, presenta un rapporto di forma 16:10, una risoluzione di 2560 x 1600 pixel con 274 ppi e frequenza di aggiornamento fino a 90Hz (il campionamento del tocco raggiunge 360Hz e luminosità massima di 600 nit).

AliExpress, il prezzo di vendita di Redmi pad 2 è concorrenziale

Ciò che contraddistingue questo prodotto dalla massa è sicuramente il prezzo finale di vendita, si parte da un listino di 381,21 euro, per poi scendere a soli 126,03 euro con la promozione di AliExpress legata al Black Friday. Il consumatore oggi lo può avere subito a questo link.

[penci_button link=”https://s.click.aliexpress.com/e/_c33DuF3F” icon=”” icon_position=”left” background=”red”]Compralo qui su AliExpress[/penci_button]

Tra le tante caratteristiche tecniche che mancano all’appello, ecco arrivare una batteria da 9000mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi e anche per godere del prodotto per qualche giorno prima di ricorrere alla ricarica. La spedizione avviene direttamente dall’interno dell’Unione Europea, senza vincoli o limitazioni particolari da segnalare.