Redmi Note 15 5G, l’azienda conferma la capacità della batteria

Manca ormai pochissimo tempo alla presentazione ufficiale del nuovo smartphone di punta del produttore tech Redmi. Ci stiamo riferendo al nuovo Redmi Note 15 5G, il quale apparterrà alla fascia media del mercato. In questi ultimi giorni le indiscrezioni ed i teaser si stanno intensificando sempre di più. L’azienda, in particolare, ha da poco confermato un’altra caratteristica cruciale, ovvero la capienza della batteria.

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Redmi Note 15 5G, l’azienda conferma ufficialmente la capienza della batteria

In queste ultime ore l’azienda tech Redmi ha confermato ufficialmente la capienza della batteria del suo prossimo smartphone. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Redmi Note 15 5G. Quest’ultimo, secondo i teaser ufficiali pubblicati dall’azienda, potrà contare sulla presenza di una batteria con una capienza pari a 5520 mah. Si tratta di una batteria piuttosto capiente. Rispetto al modello precedente, ovvero lo scorso Redmi Note 14 5G, c’è stato comunque un leggero incremento di 410 mah.

Gli utenti potranno poi ricaricare in tempi brevi questa batteria, grazie alla presenza del supporto alla ricarica rapida da 45W. In ogni caso sembra che gli utenti non avranno alcun problema dal punto di vista dell’autonomia. L’azienda ha infatti dichiarato che lo smartphone è in grado di garantire una autonomia di circa un giorno e mezzo di utilizzo. Qualche tempo fa, è stato poi confermato qualche dettaglio del comparto fotografico. Quest’ultimo dovrebbe includere un sensore fotografico principale da 108 MP.

Queste sono le informazioni che sono state confermate dall’azienda sul prossimo Redmi Note 15 5G. In queste ultime settimane erano però emersi in rete svariati rumors e indiscrezioni. Secondo quanto è emerso, il nuovo smartphone a marchio Redmi sara alimentato dal processore Snapdragon 6 Gen 3 e questo sarà supportato da diversi tagli di memoria. Oltre a questo, lo smartphone avrà sul fronte un display con tecnologia AMOLED. La diagonale sarà pari a 6.83 pollici ed avrà una risoluzione pari al FullHD+.