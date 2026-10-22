Redmi 17 a 179,9 euro su Amazon: batteria da 7500 mAh e 120Hz

Su Amazon Redmi 17 scende a 179,9 euro e per chi cerca uno smartphone capace di arrivare a sera senza ansia, anzi di superare tranquillamente più giorni lontano dal caricatore, il momento è piuttosto interessante. Il motivo principale ha un nome preciso, ovvero una batteria da 7500 mAh, affiancata da ricarica a 45W, uno schermo da 6,9 pollici a 120Hz e una doppia fotocamera AI da 50MP. Il prezzo attuale si colloca su un livello conveniente se confrontato con l’andamento registrato dal prodotto negli ultimi tempi, e vale la pena guardare più da vicino cosa offre questo dispositivo.

Una batteria da 7500 mAh che cambia le abitudini

L’autonomia è senza dubbio il cuore del progetto. Con la sua generosa unità da 7500 mAh, Redmi 17 promette fino a 91 ore di riproduzione musicale, oltre 46 ore di conversazione e 28 ore di video in streaming continuo. Numeri che lo rendono adatto a chi usa il telefono in modo intenso e non vuole ritrovarsi ogni sera a cercare una presa libera. Quando poi arriva il momento di ricaricare entra in gioco la ricarica rapida da 45W, che in appena 35 minuti restituisce energia sufficiente per un’intera giornata e porta a termine il ciclo completo in circa 96 minuti.

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C’è anche un aspetto che spesso passa in secondo piano ma che conta parecchio sul lungo periodo, cioè la tenuta dell’accumulatore. Dopo 1000 cicli di ricarica la batteria conserva almeno l’80% della capacità originale, un dato che fa ben sperare per chi tende a tenere lo stesso smartphone per diversi anni.

Display ampio, processore MediaTek e Android 16

Lo schermo è un pannello da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz grazie alla tecnologia AdaptiveSync. La luminosità tipica raggiunge i 675 nit con picchi di 825 nit, mentre a proteggere il vetro ci pensa il Corning Gorilla Glass 7i. Interessante la funzione Wet Touch, che mantiene la risposta al tocco anche quando le dita o il display sono bagnati, e non mancano tre certificazioni TÜV Rheinland pensate per salvaguardare il comfort visivo durante le sessioni più lunghe.

Sotto la scocca lavora il MediaTek Helio G91 Ultra, un octa core realizzato a 12nm e abbinato a 4GB di RAM, espandibili virtualmente fino a 8GB. La memoria interna è da 128GB e si può ampliare tramite microSDXC. Per le attività quotidiane la fluidità è garantita. Sul versante fotografico il sensore principale da 50MP ha apertura f/1.8. Il software si basa su Android 16 con HyperOS 3 e la casa assicura 36 mesi di aggiornamenti. Completa la scheda tecnica la certificazione IP64 contro polvere e schizzi, utile per affrontare le giornate senza troppe preoccupazioni.

Il prezzo di Redmi 17 su Amazon e la garanzia

La configurazione da 4GB+128GB nella colorazione Viola Loto di Redmi 17 è proposta su Amazon a 179,9 euro anziché 249 euro. Lo sconto è del 28% e si traduce in un risparmio di circa 69 euro, una cifra che posiziona bene questo battery phone rispetto alle oscillazioni di prezzo osservate negli ultimi mesi. Per chi punta soprattutto sull’autonomia senza spendere troppo, il telefono diventa così un’opzione concreta da considerare.

Il dispositivo è venduto e spedito direttamente da Amazon e può contare fino a 3 anni di garanzia complessiva, dati dai 2 anni previsti dal produttore a cui si aggiunge 1 anno extra offerto da Amazon.

Fonte: TecnoAndroid