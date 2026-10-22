Cuffie gaming Logitech scontate del 46%: surround DTS a 48,49€

Le cuffie da gaming Logitech sono protagoniste di una promozione interessante su Amazon, dove oggi il prezzo scende in modo deciso grazie a uno sconto del 46%. Il costo finale si ferma a 48,49€, una cifra che rende questo headset decisamente più accessibile per chi cerca un accessorio pensato per giocare con un audio di qualità. L’offerta è attiva e disponibile direttamente sulla pagina dedicata del noto store online, quindi basta raggiungerla per completare l’acquisto senza passaggi complicati.

Al centro del progetto c’è un’idea piuttosto chiara. Queste cuffie nascono per offrire un’esperienza audio coinvolgente durante le sessioni di gioco e il merito va in buona parte ai driver da 50 mm, che restituiscono un suono ricco di dettagli e aiutano a rendere gli ambienti virtuali più immersivi. Non si tratta solo di volume o di bassi potenti ma di una resa capace di dare profondità a ciò che accade sullo schermo.

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Un audio pensato per seguire ogni momento dell’azione

La differenza si nota soprattutto nelle situazioni più varie. Che si tratti di esplorare scenari pieni di particolari oppure di affrontare partite competitive, l’headset Logitech permette di cogliere con maggiore attenzione i suoni che accompagnano l’azione. Un passo lontano, un rumore improvviso, un dettaglio dell’ambiente diventano più facili da percepire e questo cambia parecchio il modo in cui si vive il gioco.

Tra le caratteristiche principali spicca il supporto all’audio surround DTS Headphone:X 2.0. È una tecnologia progettata per ampliare la percezione dello spazio sonoro rispetto ai tradizionali canali 7.1, offrendo un riferimento più preciso su ciò che succede intorno al giocatore. In pratica questa funzione aiuta a capire da dove arrivano i rumori e i movimenti degli avversari, un vantaggio concreto quando ogni secondo conta e la posizione di un nemico può decidere l’esito di uno scontro.

C’è però un dettaglio da tenere presente. Per sfruttare il surround è necessario installare il software Logitech G HUB, la piattaforma dell’azienda attraverso cui attivare e gestire questa funzionalità. Senza il programma le cuffie funzionano comunque ma la spazializzazione avanzata resta fuori dai giochi, quindi conviene metterlo in conto fin da subito.

Microfono e comandi rapidi per giocare in squadra

Non c’è solo l’ascolto. Le cuffie da gaming Logitech integrano anche un microfono ad asta da 6 mm, studiato per trasmettere la voce in modo chiaro durante le comunicazioni con i compagni di squadra. Nei titoli dove il coordinamento fa la differenza avere un canale vocale pulito e comprensibile è tutt’altro che un dettaglio secondario, perché indicazioni confuse possono costare una partita intera.

A rendere l’uso quotidiano più pratico ci pensa il sistema flip to mute, che consente di disattivare rapidamente il microfono semplicemente sollevando l’asta. Un gesto immediato e intuitivo, senza dover cercare pulsanti o aprire menu nel bel mezzo di una sessione. Allo stesso modo il controllo del volume integrato permette di regolare l’audio al volo, senza interrompere la partita né distogliere lo sguardo dallo schermo.

Il pacchetto complessivo mette insieme driver ampi, surround avanzato, microfono dedicato alla comunicazione e comandi a portata di mano. Con lo sconto del 46% attualmente attivo su Amazon, l’headset Logitech è disponibile al prezzo finale di 48,49€.

Fonte: TecnoAndroid