Red Magic 11 Air passa dal portale Geekbench, ecco le conferme

Sta per arrivare in veste ufficiale sul mercato mobile un nuovo smartphone da gaming a marchio Nubia. Si tratta del prossimo Red Magic 11 Air. Per il momento l’azienda non ha rivelato dettagli di rilievo riguardanti le specifiche tecniche. Tuttavia, in queste ore lo smartphone in questione è stato avvistato in rete nei database del noto portale di benchmark Geekbench, dove sono state riportate alcune delle sue presunte specifiche tecniche.

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Red Magic 11 Air, il nuovo smartphone da gaming di Nubia passa dal portale Geekbench

In queste ultime ore il prossimo gaming Phone di casa Nubia è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Red Magic 11 Air, il quale è stato registrato con il numero di mdoello NX799J. Una delle prime informazioni emerse dal portale riguarda sicuramente le prestazioni dello smartphone.

I benchmark hanno infatti rivelato la presenza a bordo del processore top di gamma di Qualcomm, il soc Snapdragon 8 Elite. Ad affiancarlo saranno presenti una GPU Adreno 840 e tagli di memoria con ben 16 GB di memoria RAM. I benchmark pubblicati hanno poi rivelato il sistema operativo che troveremo sul device. A bordo ci sarà l’ultima versione del software di casa Google, ovvero Android 16. Immaginiamo che l’azienda personalizzerà l’interfaccia utente.

Dai risultati dei benchmark pubblicati su Geekbench sono poi emersi i punteggi raggiunti dal device. Lo smartphone, in particolare, ha totalizzato 3075 punti in single core e 9934 punti in multi core. Si tratta di punteggi dunque elevati che rispecchiano appieno le performance che potrà garantire questo smartphone. Grazie ai rumors precedenti, sappiamo poi che lo smartphone disporrà di un sistema di raffreddamento attivo con ventola integrata. Oltre a questo, sappiamo che lo smartphone potrà contare sulla presenza di un display con una ampia diagonale pari a 6.85 pollici e con una risoluzione massima pari a 1.5K.