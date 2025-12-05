Realtà virtuale e tatto: la sfida VoxeLite per esperienze più credibili

C’è un certo fascino nel vedere come la tecnologia, a forza di piccoli passi, provi a ridurre la distanza tra ciò che tocchiamo davvero e ciò che esiste solo su uno schermo. Negli ultimi anni siamo stati sommersi da immagini iperrealistiche, audio che sembrano avvolgerci da ogni direzione e visori sempre più leggeri, ma il tatto è rimasto indietro, quasi un parente scomodo che nessuno riusciva a gestire davvero. Ed è qui che entra in scena VoxeLite, un piccolo patch che si attacca al polpastrello e che potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo alla realtà virtuale.

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VoxeLite porta il tatto nella realtà virtuale

La cosa sorprendente non è solo quanto sia sottile — pesa meno di un grammo e si infila sul dito come un cerotto invisibile — ma la cura quasi ossessiva con cui è stato progettato per imitare ciò che la pelle sa fare naturalmente. Perché il nostro tatto non si limita a dire “ruvido” o “liscio”: registra minuscole irregolarità, vibrazioni rapidissime, movimenti appena percettibili. La squadra guidata da Sylvia Tan ha provato a catturare proprio questa complessità, rendendo possibile non solo percepire un oggetto digitale, ma sentirlo cambiare sotto il dito, come accade quando scorriamo una superficie reale.

Il cuore del sistema è una rete di micro-nodi, piccoli “pixel tattili” incastonati in un foglio elastico. Ognuno di essi può muoversi, inclinarsi, premere, creare attrito. Insieme formano una sorta di mappa sensoriale che ricorda da vicino la capacità del nostro polpastrello di cogliere dettagli minuscoli. Non è un caso che Tan abbia studiato la distanza ideale fra questi nodi come si sceglierebbe il punto perfetto in un tessuto: troppo ravvicinati, i segnali si mescolano; troppo lontani, si perde profondità. La configurazione che ha funzionato meglio riprende quasi esattamente la sensibilità naturale della pelle.

La vera svolta arriva quando il dispositivo entra in modalità attiva: può generare movimenti rapidissimi, fino a ottocento al secondo, una frequenza che rientra perfettamente nel range che i nostri recettori cutanei riescono a interpretare. Nei test, i volontari non solo hanno riconosciuto la direzione dei micro-movimenti con un’accuratezza sorprendente, ma hanno anche saputo distinguere materiali virtuali come velluto o pelle con una sicurezza che finora nessun dispositivo simile era riuscito a ottenere.

Micro-movimenti sul polpastrello: la nuova frontiera del senso del tatto VR

E poi c’è la modalità passiva, quasi una nota di eleganza: VoxeLite scompare e lascia spazio al tatto naturale. Puoi toccare un oggetto reale e, un attimo dopo, percepire una texture digitale senza togliere nulla dal dito. È un modo fluido di passare da un mondo all’altro, che rende tutto più credibile.

Il prossimo passo sarà capire come la mente mette insieme questi stimoli, perché alla fine è lì che nasce la sensazione di “realtà”. La ricerca, pubblicata su Science Advances, lascia intuire che potremmo essere molto più vicini di quanto pensassimo a un’esperienza virtuale che non solo si vede e si sente, ma si tocca davvero.