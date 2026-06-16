realme P4x: 7.500 mAh di batteria e un design che piacerà | Recensione

Negli ultimi anni il mercato degli smartphone economici e di fascia media è diventato sempre più competitivo. Oggi non basta più offrire un prezzo aggressivo: servono autonomia, fluidità, affidabilità e, soprattutto, un’esperienza quotidiana senza compromessi evidenti. Con il nuovo realme P4x 4G, il brand prova a puntare proprio su questi aspetti, mettendo sul tavolo una scheda tecnica che almeno sulla carta appare molto interessante, soprattutto per chi cerca un telefono da usare intensamente senza l’ansia della batteria.

Abbiamo avuto modo di provarlo per diversi giorni, utilizzandolo come smartphone principale tra social, video, gaming leggero, navigazione, foto veloci e utilizzo fuori casa. La curiosità più grande riguardava soprattutto la gigantesca batteria da 7.500 mAh, una capacità decisamente fuori dal comune nel panorama attuale. Dopo il periodo di prova possiamo dire che il realme P4x ha alcuni punti di forza molto chiari e riesce a mantenere diverse promesse fatte dall’azienda.

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Il design convince soprattutto per robustezza e praticità

La prima impressione avuta prendendo in mano il realme P4x è quella di uno smartphone costruito per durare. Non dà mai la sensazione di essere fragile o delicato, anzi, trasmette immediatamente una certa solidità.

Nel nostro caso abbiamo provato la colorazione Rally White, che restituisce un look piuttosto elegante senza risultare troppo appariscente. La finitura posteriore riesce abbastanza bene a trattenere le impronte, dettaglio che nell’utilizzo quotidiano si apprezza parecchio.

Una delle cose che ci ha convinti di più riguarda proprio la resistenza generale del dispositivo. realme ha integrato una struttura ArmorShell, certificazione MIL-STD 810H e protezione IP64 contro polvere e schizzi d’acqua. Sulla carta sembrano caratteristiche da scheda tecnica, ma nella pratica si traducono in una tranquillità maggiore nell’utilizzo di tutti i giorni.

Ci è capitato di usarlo rapidamente con mani leggermente bagnate e la funzione Wet Hand Touch 2.0 si è dimostrata realmente utile: il touchscreen continua a rispondere in maniera piuttosto precisa senza diventare frustrante da utilizzare.

Anche la funzione Speaker Dust-Ejection, pensata per eliminare polvere dagli altoparlanti, è una di quelle aggiunte che magari non si usano tutti i giorni, ma che fanno capire come il dispositivo sia stato progettato con un’attenzione particolare all’utilizzo reale. Davvero bello il LED circolare sul retro che cambia colore in base alle preferenze dell’utente. Si può impostare fisso, per pura estetica, o per quando si ricevono chiamate, per quando suona la sveglia e poco altro. Davvero un bell’esercizio di stile da parte di realme.

La batteria da 7.500 mAh è il vero punto di forza

Se c’è un motivo per cui qualcuno potrebbe comprare il realme P4x, probabilmente è proprio questo. La batteria da 7.500 mAh cambia concretamente il modo in cui si vive lo smartphone.

Durante i nostri giorni di prova abbiamo volutamente cercato di stressarlo parecchio: molte ore di social, YouTube, fotografie, chiamate, GPS, sessioni di gaming e tanta navigazione web. Eppure la sensazione costante era sempre la stessa: arrivare a sera senza preoccuparsi minimamente della percentuale residua.

In alcuni casi siamo riusciti persino a coprire quasi due giornate complete senza ricarica, risultato che oggi non è affatto scontato.

Per chi utilizza intensamente il telefono durante il lavoro o fuori casa, questo aspetto può fare davvero la differenza.

Abbiamo apprezzato anche la presenza della ricarica rapida da 45 W, che consente di recuperare energia abbastanza rapidamente. Certo, una batteria così grande richiede inevitabilmente tempi di ricarica non fulminei, ma il bilanciamento generale ci è sembrato convincente.

Interessante anche la ricarica inversa da 6 W, che permette di usare il P4x quasi come un piccolo power bank di emergenza per altri dispositivi. Non è una funzione che si utilizza quotidianamente, ma in alcune situazioni può davvero tornare utile.

realme punta molto anche sulla longevità della batteria grazie alla Bionic Repair Technology e alla gestione intelligente tramite AI. L’azienda parla di oltre 1.600 cicli di ricarica e fino a 6 anni di salute della batteria, aspetti che ovviamente andranno verificati nel tempo, ma che rappresentano comunque un segnale positivo.

Display fluido e piacevole da usare ogni giorno

Sul fronte visivo, il realme P4x monta un display LCD eye-comfort da 6,8 pollici con refresh rate a 120 Hz. Nell’utilizzo quotidiano la fluidità si percepisce subito. Lo scrolling tra app, social e menu appare piacevole e abbastanza reattivo, contribuendo a dare quella sensazione di telefono più rapido rispetto a quanto il prezzo potrebbe far immaginare.

Abbiamo utilizzato parecchio il dispositivo anche all’aperto e la luminosità di picco fino a 900 nit si è comportata discretamente bene. Sotto il sole diretto non si raggiunge il livello di leggibilità dei top di gamma, ma per la fascia di prezzo il comportamento ci è sembrato assolutamente adeguato.

La diagonale da 6,8 pollici rende inoltre il dispositivo piacevole per video, streaming e sessioni gaming più lunghe.

Gaming sorprendentemente stabile e foto buone

Uno degli aspetti che volevamo mettere davvero alla prova riguardava il gaming, considerando che realme spinge parecchio su questo punto.

Il processore UNISOC T7250 octa-core non nasce chiaramente per competere con smartphone gaming molto più costosi, ma nell’utilizzo reale ci ha sorpresi più di quanto immaginassimo.

Abbiamo provato giochi casual e titoli più pesanti senza incorrere in rallentamenti particolarmente evidenti. L’esperienza generale resta stabile, merito anche del refresh rate a 120 Hz e dell’AI Gaming Partner, che lavora dietro le quinte con strumenti come Ultra Boost, ottimizzazione della rete, gestione intelligente delle notifiche e pulizia delle risorse.

Molto positivo anche il comportamento termico. Durante sessioni di gioco prolungate il dispositivo tende sì a scaldarsi leggermente, ma mai in modo preoccupante. Il sistema di raffreddamento in grafite da oltre 10.000 mm² sembra fare il suo lavoro abbastanza bene.

In merito alla fotocamera c’è un doppio sensore, con il primario da 50 MP che riesce a fare il suo dovere anche se senza fare alcun miracolo. Le foto vengono bene di giorno ma di notte molto meno, i video purtroppo si fermano al full HD a 1080p a 30 fps.

Android 16 e funzioni AI utili nel quotidiano

Il realme P4x arriva con realme UI basata su Android 16, un’interfaccia che ci è sembrata abbastanza semplice da gestire anche per chi non mastica troppo tecnologia.

Tra le funzioni più interessanti abbiamo trovato la modalità AI Outdoor, progettata per migliorare fluidità e stabilità della rete in aree con segnale più debole. Durante alcuni spostamenti in zone dove normalmente la connessione tende a peggiorare, il comportamento generale è sembrato abbastanza stabile.

Interessanti anche gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale come AI Eraser, AI Clear Face e AI Image Matting, che permettono modifiche rapide alle immagini direttamente dal telefono senza dover necessariamente passare da app esterne.

Non rivoluzionano l’esperienza fotografica, ma sono strumenti che nel quotidiano possono risultare molto comodi.

Vale davvero la pena acquistarlo?

Dopo aver provato il realme P4x 4G, la sensazione è piuttosto chiara: non è uno smartphone che punta tutto sulla potenza estrema o sulle specifiche da top di gamma, ma prova a concentrarsi sugli aspetti che davvero incidono nell’utilizzo quotidiano.

La batteria enorme da 7.500 mAh è senza dubbio il suo principale punto di forza e riesce davvero a cambiare l’esperienza d’uso, soprattutto per chi è stanco di arrivare a sera con il caricabatterie sempre a portata di mano. Abbiamo apprezzato anche la buona fluidità del display a 120 Hz, la resistenza generale della struttura e un’esperienza gaming più stabile del previsto.

Per chi cerca uno smartphone affidabile, resistente e con tantissima autonomia senza spendere cifre elevate, il realme P4x è sicuramente un dispositivo che merita attenzione. Non è perfetto e non vuole esserlo, ma durante la nostra prova si è dimostrato molto più concreto di quanto inizialmente immaginassimo. Il prezzo parte in promo a soli 199 euro su Amazon dal 23 giugno. Aumenterà in seguito a 249,99 euro per la versione da 4+128GB e a 269,99 euro per la versione da 4+256GB.