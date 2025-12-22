Realme Neo 8 pronto a stupire con 8000 mah di batteria

Il produttore tech Realme dovrebbe annunciare a breve a livello globale il suo nuovo smartphone di punta Realme 16 Pro. Tuttavia, sembra che l’azienda stia preparando anche l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo al prossimo Realme Neo 8. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, quest’ultimo stupirà per la presenza di una batteria davvero enorme pari ad addirittura 8000 mah.

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Realme Neo 8 sta arrivando con una batteria davvero enorme da 8000 mah

. Come già accennato in apertura, infatti, uno dei suoi punti di forza sarà senz’altro la batteria. I rumors parlano infatti di una capienza davvero esagerata pari ad addirittura 8000 mah. Questo sarà possibile grazie ai nuovi materiali utilizzati per le batterie, ovvero silicio-carbonio, che garantiscono una maggiore capienza della batteria senza però incidere sulla grandezza e sullo spessore.

Un’altra caratteristica di questo nuovo device sarà la presenza di un processore davvero potente. I rumors parlano infatti della presenza del processore Snapdragon 8 Gen 5. Questo permetterà al nuovo device di Realme di sfidare anche i rivali più potenti. Le indiscrezioni però non si sono fermate qui, dato che sono stati rivelati ulteriori punti di forza di questo smartphone.

Sul fronte il nuovo Realme Neo 8 vanterà la presenza di un ampio display targato Samsung. Sarà un pannello AMOLED con una risoluzione pari a 1.5K sembra che i bordi saranno piatti per garantire una maggiore piacevolezza d’uso. Sarà inoltre integrato al suo interno un sensore ultra sonico per lo sblocco del device. Anche i materiali utilizzati faranno un salto di livello. Rispetto ai precedenti modelli con frame in plastica, infatti, il nuovo modello dovrebbe poter contare sulla presenza di frame in metallo. I rumors si sono spinti poi oltre, rivelando il possibile periodo del debutto. Si parla del mese di gennaio 2026.