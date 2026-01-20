Realme Neo 8: il gaming diventa centrale con il supporto nativo ai giochi PC

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e in Cina cresce l’attesa per Realme Neo 8, atteso alla presentazione ufficiale del 22 gennaio. Le informazioni emerse finora delineano uno smartphone di fascia alta costruito attorno a un’idea precisa: offrire prestazioni molto spinte a un prezzo competitivo, con una particolare attenzione al mondo del gaming.

La scheda tecnica parla chiaro. Realme Neo 8 sarà equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 5, affiancato da fino a 24 GB di memoria LPDDR5x, archiviazione UFS 4.1 e una batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida a 80 W. Numeri che trovano senso soprattutto se messi alla prova in scenari ad alto carico, come i videogiochi.

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Giochi PC eseguiti direttamente sullo smartphone

È proprio sul fronte gaming che arrivano le novità più interessanti. Secondo il materiale promozionale diffuso da Realme sui social cinesi, Neo 8 integrerà una suite software in grado di eseguire nativamente alcuni giochi PC. Non si parla quindi di streaming, ma di un’esecuzione locale, con accesso diretto all’account Steam per scaricare i titoli già acquistati.

I test interni avrebbero coinvolto circa 50 giochi recenti, tra cui titoli noti come Hollow Knight Silksong, Sekiro Shadows Die Twice e Tomb Raider. Il sistema supporta nativamente i controller, ma consente anche la rimappatura dei comandi sul touch, soluzione pensata per sessioni più casual o per giochi meno frenetici.

Salvataggi cloud e gioco offline

È confermato anche il supporto ai salvataggi cloud di Steam, insieme alla possibilità di giocare offline ai titoli già installati, a patto che il singolo gioco non richieda una connessione attiva. Un approccio che rende l’esperienza più vicina a quella di un PC portatile, piuttosto che a un classico smartphone.

Una strategia non del tutto nuova

Quella di Realme non è una prima assoluta nel panorama Android. Anche Xiaomi ha sperimentato soluzioni simili in passato, e sul mercato esistono già suite di terze parti come GameHub o GameFusion. La differenza, però, sta nell’integrazione di default nel sistema, che semplifica l’accesso e rende il gaming PC una parte centrale dell’identità di Realme Neo 8. Una scelta che potrebbe anticipare una tendenza destinata a diffondersi nei prossimi mesi.