Realme GT 8 Pro: presentato il nuovo flagship

Il lancio del nuovo realme GT 8 Pro rappresenta un passo significativo nella strategia del brand. L’azienda, infatti, si propone di consolidare la propria posizione nel mercato dei dispositivi premium. Al centro dell’offerta tecnica del nuovo smartphone c’è il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportato dal chip Hyper Vision+ AI. Tale accoppiamento consente un incremento stimato del 20% delle prestazioni e un miglioramento del 35% dell’efficienza energetica rispetto alla generazione precedente. Oltre a un rendering parallelo con la GPU e refresh rate fino a 144Hz. Riguardo il comparto fotografico, la collaborazione con RICOH GR segna un approccio distintivo nel design. Si parla di lunghezze focali calibrate per la street photography, filtri analogici e un teleobiettivo da 200MP.

Realme GT 8 Pro: ecco i dettagli emersi dalla presentazione

L’attenzione alla batteria, con 7000mAh supportati da ricarica Ultra Charge da 120W e wireless da 50W, sottolinea come il dispositivo sia progettato per un utilizzo intensivo. L’analisi dei dati dichiarati indica oltre 20 ore di riproduzione video continua e fino a 8,4 ore di gioco. Un risultato che, se confermato dall’uso quotidiano, colloca il GT 8 Pro tra i modelli con maggiore autonomia della sua categoria. Dal lato software, la realme UI 7.0 introduce funzioni AI dedicate a multitasking, gaming e gestione delle notifiche.

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Inoltre, il sistema Switchable Camera Bump consente agli utenti di modificare facilmente il look del modulo fotografico. Mentre le colorazioni e i materiali, inclusa la variante Urban Blue con materiali riciclati, rispondono a un crescente interesse verso sostenibilità e design personalizzato. E non è tutto. La GT 8 Pro Dream Edition, sviluppata con Aston Martin Aramco F1 Team, evidenzia come il brand stia puntando a nuove connessioni per creare appeal per un pubblico sempre più vasto.

Allo stesso tempo, il lancio dei realme Buds Clip conferma la strategia di espansione del brand oltre gli smartphone. Si tratta di auricolari open-ear con algoritmi dedicati per bassi profondi, audio spaziale e AI Translator in real-time. I nuovi Buds Clip sono acquistabili da oggi a un prezzo di 89,99 euro su Amazon. Sul sito e-commerce sono disponibili in versione Titanium Gold e Titanium Black. Mentre dal 15 dicembre saranno acquistabili anche presso i rivenditori Expert, Euronics e Trony.

Il realme GT 8 Pro sarà disponibile sul mercato a partire da 1199,99 euro per la configurazione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Mentre la versione con 12 GB + 256 GB sarà proposta a 999,99euro. In occasione del lancio, l’azienda propone una promozione speciale valida fino al 16 dicembre. Il modello 16+512 GB potrà essere acquistato a 1099,99 euro, con in omaggio il Deco Set, presso rivenditori come Unieuro, Euronics e MediaWorld, nelle colorazioni Diary White e Urban Blue. La versione 12+256 GB sarà, invece, disponibile su Amazon nelle stesse colorazioni, al prezzo promozionale di 899,99 euro. Con incluso un adattatore da 120W e il Deco Set. L’edizione speciale GT 8 Pro Dream Edition 16+512 GB sarà proposta a 1199,99 euro su Amazon e MediaWorld. È interessante sottolineare che tutti i modelli saranno acquistabili anche tramite TikTok Shop.