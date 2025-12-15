Realme GT 7T è da acquistare SUBITO su Amazon a questo prezzo

Uno degli sconti più interessanti tra quelli attualmente disponibili su Amazon va a toccare il Realme GT 7T, smartphone che viene a costare decisamente meno del previsto con un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente e pronto a fare la differenza, mantenendo elevate le specifiche tecniche e le prestazioni che promette al consumatore finale.

Una scheda tecnica così ricca, per una spesa tanto ridotta, era da diverso tempo che non la vedevamo. Il prodotto viene effettivamente commercializzato con display da 6,8 pollici di diagonale, un LTPO AMOLED con refresh rate che può oscillare tra 1 e 120Hz, passando anche per una densità di 453 ppi, oltre 16 milioni di colori e anche protezione ArmorShell Glass.

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Sotto il cofano si può trovare un processore di tutto rispetto, parliamo giustappunto di MediaTek Dimensity 8400 Max, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock di 3,25GHz, passando anche per la presenza di una GPU Mali-G720 MC7, con alle spalle 12GB di RAM e tanta memoria interna (comunque non espandibile con l’ausilio di una microSD).

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Realme GT 7T: che occasione oggi su Amazon

Una promozione che nessuno si aspettava di vedere, finalmente torna a far parlare di sé il Realme GT 7T, smartphone da sempre considerato uno dei migliori in circolazione per il suo rapporto qualità/prezzo, e oggi ancora più conveniente con un valore finale dell’ordine che consiste nell’investimento di 369,99 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Uno degli aspetti da tenere in considerazione riguarda chiaramente la possibilità di fare affidamento su una batteria da 7000mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire a godere delle prestazioni del prodotto per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla ricarica, sempre comunque supportando la ricarica rapida a 120W (con caricabatterie abilitato).