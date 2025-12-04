Realme GT 7T al prezzo più BASSO di SEMPRE su AliExpress: ecco quanto costa

Arriva una delle migliori promozioni del momento, tra quelle disponibili online, difatti i consumatori possono effettivamente pensare di acquistare Realme GT 7T su AliExpress, raggiungendo un livello di risparmio nettamente superiore al normale, con prezzi fortemente più bassi e la possibilità comunque di godere di prestazioni davvero uniche nel suo genere.

La spesa per l’acquisto di questo prodotto è fortemente ridotta rispetto al passato, ma a tutti gli effetti di cosa stiamo parlando? di uno smartphone con un peso di 202 grammi, che raggiunge dimensioni di 162,42 x 75,97 x 8,25 millimetri. Un dispositivo relativamente facile da maneggiare e da trasportare all’interno della tasca dei pantaloni, che comunque rientra perfettamente negli standard del periodo. Il display è da 6,8 pollici di diagonale, un LTPO AMOLED che appunto permette di variare il refresh rate tra 1 e 120Hz, senza vincoli o limitazioni particolari, raggiungendo 453 ppi, con risoluzione di 1280 x 2800 pixel e oltre 16 milioni di colori, con protezione ArmorShell Glass.

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Il comparto fotografico, presente nella parte posteriore, è composto da 2 sensori: un principale da 50 megapixel e un ultragrandangolare da 8 megapixel, sempre con risoluzione di 8192 x 6144 pixel. L’angolo massimo di ripresa è di 112 gradi, più che valido per riuscire a inquadrare più soggetti possibili durante i vostri scatti fotografici, e riprese video che possono raggiungere anche il 4K a 60fps.

AliExpress, ecco quali sono i prezzi più bassi sul Realme GT 7T

Lo smartphone parte da un listino perfettamente a fuoco nella fascia media, essendo da 507,15 euro, che scende di circa 180 euro per arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 324,68 euro. Ordinatelo subito a questo link, ricordandovi comunque che è completamente sbrandizzato, oltre che presentare garanzia legale della durata di 24 mesi.

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Un aspetto da non sottovalutare riguarda anche la presenza di una batteria monstre, difatti è stato integrato un componente da 7000 mAh, perfetto per riuscire a godere del prodotto per lunghe giornate, senza vincoli legati alla ricarica (che è comunque rapida fino a 120W).