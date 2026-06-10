realme GT 7T al minimo storico: flagship a 360 euro con batteria da 7000 mAh

Altro che spendere più di 1000 euro per uno smartphone che si comporta da campione: il realme GT 7T mette tutti d’accordo con specifiche da fascia alta a un prezzo che adesso tocca il suo minimo storico, ovvero 360 euro. Un’offerta che merita di essere valutata con calma, perché non capita spesso di trovare un dispositivo così completo in questa fascia di prezzo.

Il discorso del GT 7T ruota tutto attorno a tre punti fermi: prestazioni di alto livello, una batteria fuori dal comune e una costruzione robusta. Il bello è che il telefono si comporta come un vero flagship, ma senza chiedere in cambio le cifre che di solito accompagnano i top di gamma.

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Batteria, chip e display che non fanno rimpianti

Partiamo dal pezzo forte, perché qui c’è poco da discutere. La batteria da 7000 mAh è il vero asso nella manica. Con una capacità del genere si arriva a sera con tranquillità, spesso avanzando pure parecchia carica. E quando tocca ricaricare, i 120W ci pensano in fretta, riportando tutto al massimo in pochissimo tempo.

Sotto la scocca lavora il chip Dimensity 8400-MAX, che gestisce senza incertezze anche le sessioni di gioco più pesanti. Merito anche di un sistema di raffreddamento a camera di vapore che copre il 65% della superficie interna del telefono, così le temperature restano sotto controllo pure quando si spinge sull’acceleratore.

Lo schermo è un AMOLED da 6,78 pollici a 120Hz con una luminosità di picco che arriva a 6000 nit. Tradotto: si legge bene anche sotto il sole diretto, senza dover sgranare gli occhi. Ci sono pure il rivestimento antigraffio e le certificazioni pensate per la cura della vista. La risoluzione si ferma a 1080p, una scelta fatta per favorire l’efficienza energetica più che la nitidezza assoluta. Su un pannello da 6,78 pollici la differenza con il QHD si nota davvero poco nell’uso di tutti i giorni, anche se chi cerca il massimo della definizione potrebbe storcere il naso.

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Fotocamera, resistenza e a chi conviene davvero

Sul fronte fotografico c’è una fotocamera da 50 megapixel con sensore IMX896 e stabilizzazione ottica. L’OIS si sente eccome nei video e negli scatti in movimento, dove fa la differenza tra una foto mossa e una pulita. Il sistema regge la registrazione fino al 4K a 60 fps, con qualche funzione di intelligenza artificiale che apre la porta a un po’ di creatività in più.

Un altro punto che colpisce è la certificazione IP69: resistenza alla polvere e ai getti d’acqua ad alta pressione e alta temperatura. Una protezione di questo tipo, a questo prezzo, non si trova tutti i giorni. È pensata per chi maltratta il telefono, lo porta in ambienti complicati o lo usa durante le attività all’aperto.

Il GT 7T è la scelta giusta per chi vuole un dispositivo veloce, con un’autonomia che dura e una scocca che non teme nulla, il tutto senza tirare fuori cifre da fascia alta. Va bene per i gamer da mobile, per chi sta tanto fuori casa e per chi usa lo smartphone in maniera intensiva dall’alba al tramonto. A 360 euro, al suo minimo storico, si piazza tra i migliori rapporti qualità prezzo che si possano trovare oggi nella fascia media alta.