Razer Ornata V3 X a 36,99 euro: vicina al minimo storico

La Razer Ornata V3 X scende di prezzo su Amazon grazie a una promozione attiva in queste ore che rende l’acquisto decisamente più leggero per il portafoglio. La tastiera da gaming firmata Razer gode infatti di uno sconto del 20% e arriva a costare in tutto 36,99 euro. È una cifra che la porta molto vicino al minimo storico, visto che la differenza rispetto al prezzo più basso mai visto si ferma a circa 4 euro.

Per chi aspettava il momento giusto per rinnovare la propria postazione il margine che separa l’offerta di oggi dal record è davvero sottile. Il prodotto risulta presente e disponibile sullo store di Amazon, quindi la promozione riguarda un articolo acquistabile subito e non una semplice prenotazione. Vale la pena dare un’occhiata a cosa propone questo modello, perché non si tratta soltanto di una periferica pensata per chi gioca ma di uno strumento che si presta bene anche al lavoro quotidiano davanti al computer.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un design a basso profilo pensato per il comfort

La filosofia alla base della Ornata V3 X ruota attorno a due concetti molto concreti, ovvero comodità e praticità. Razer l’ha progettata per accompagnare sia le partite più impegnative sia le attività di tutti i giorni come scrivere mail, compilare documenti o semplicemente navigare. Non è un dettaglio da poco, dato che molte tastiere orientate al gaming finiscono per sacrificare l’ergonomia in nome dell’estetica o delle prestazioni pure.

Il punto forte in questo senso è il design a basso profilo. I tasti sono più sottili rispetto a quelli di molte tastiere tradizionali e gli switch hanno una corsa più breve. Questa combinazione permette alle mani di restare in una posizione più naturale e riduce lo sforzo quando l’utilizzo si prolunga per ore. Chi passa intere serate a giocare o lunghe giornate a digitare conosce bene quella fastidiosa tensione ai polsi e alle dita che arriva dopo un po’, ed è proprio su questo aspetto che il modello prova a intervenire.

Per i codici sconto Amazon gratis e per le migliori offerte del momento, ecco qui il canale Telegram @codiciscontotech.

Switch silenziosi, protezione UV e poggiapolsi ergonomico

Uno degli elementi che distinguono davvero la tastiera è rappresentato dagli switch meccanici silenziosi. Sono stati pensati per garantire una digitazione morbida e ammortizzata, senza quel rumore secco che spesso accompagna i modelli meccanici più classici. Il risultato è una periferica adatta a chi preferisce un’esperienza più discreta, magari perché condivide la stanza con altre persone o perché gioca fino a tardi, e che non vuole comunque rinunciare al comfort durante la scrittura o le sessioni di gioco.

Anche la resistenza dei tasti ha ricevuto la giusta attenzione. La Razer Ornata V3 X sfrutta infatti un rivestimento con protezione UV progettato per contrastare lo sbiadimento delle scritte e limitare i segni dell’usura legati all’utilizzo quotidiano. Si tratta di una soluzione molto pratica, perché aiuta a mantenere più a lungo sia la leggibilità dei caratteri sia l’aspetto generale della tastiera, che altrimenti con il tempo tenderebbe a mostrare quei classici tasti lucidi e consumati.

A completare la dotazione c’è infine un poggiapolsi ergonomico, studiato per allinearsi perfettamente al corpo della tastiera. Il suo compito è sostenere i polsi durante le sessioni più lunghe, offrendo un appoggio stabile che si integra con il profilo basso dei tasti e contribuisce a mantenere una postura più rilassata. Con lo sconto del 20% attualmente attivo su Amazon il prezzo finale della tastiera da gaming di Razer è di 36,99 euro, appena 4 euro circa sopra il minimo storico registrato.

Fonte: TecnoAndroid