Luxeed punta all’estero: sei modelli e quattro SUV inediti

Per molto tempo le auto cinesi si sono presentate in Occidente puntando quasi solo sul prezzo, ma Luxeed ha in mente un approccio diverso. Il marchio premium di Chery, nato nel 2023 grazie all’alleanza tecnologica con Huawei, si prepara a varcare i confini cinesi con un programma ben definito. Sono previsti sei modelli NEV pensati per i mercati globali, suddivisi in tre famiglie e con tre diverse motorizzazioni.

Oggi in Cina la gamma conta quattro vetture: la berlina S7, la crossover coupé R7, il monovolume V9 e il SUV RX. L’annuncio ufficiale dell’espansione internazionale è arrivato a fine ottobre e saranno proprio gli ultimi due ad aprire le danze, con nomi nuovi per l’estero. Il V9 diventa LLounge mentre l’RX prende il nome di Stormax. Tra i primi Paesi coinvolti figura l’Australia, mentre sull’Europa per ora non esistono comunicazioni ufficiali.

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Quattro SUV inediti pensati per l’estero

La novità più interessante emerge da una slide della presentazione Luxeed finita in rete. Accanto a Stormax e LLounge, che daranno vita a due linee separate, il costruttore sta lavorando a una terza famiglia di quattro SUV con nomi provvisori 3, 5, 7 e 9. Nel listino cinese non hanno corrispettivi perché Chery li sviluppa espressamente per la clientela internazionale. Si collocheranno sopra lo Stormax in termini di lusso e lasceranno a quest’ultimo il compito di soddisfare chi cerca soprattutto piacere di guida. Le alimentazioni saranno tre, con ogni probabilità elettrico puro (BEV), ibrido ricaricabile (PHEV) ed elettrico ad autonomia estesa (EREV). Maggiori dettagli arriveranno nel corso del 2027.

Stormax, il SUV elettrico con 98 sensori nei sedili

Già commercializzato in Cina come RX, lo Stormax è un SUV elettrico a cinque posti dalle dimensioni generose: 5,02 metri di lunghezza, 2,007 di larghezza, 1,585 di altezza e un passo di 3 metri. Il design porta la firma di Werner Gruber e non mancano tocchi scenografici, come i fanali posteriori formati da 10.000 elementi simili a cristalli disposti in maniera casuale. I cerchi sono da 20 o 22 pollici con pneumatici di sezione diversa, 255 mm all’anteriore e 275 mm al posteriore, una soluzione tipica delle sportive a trazione posteriore.

Dentro l’abitacolo il protagonista è il comfort attivo. I sedili anteriori nascondono 98 sensori e 27 camere d’aria che adattano il sostegno in tempo reale in base allo stile di guida e alla postura, stringendo i fianchetti laterali quando serve. Il bagagliaio offre 622 litri più altri 30 ricavati sotto il piano e si apre con un semplice “Knock Knock”, senza bisogno delle mani.

La versione d’ingresso adotta un motore elettrico posteriore da 377 CV, mentre la variante a doppio motore e trazione integrale arriva a 594 CV. Le batterie disponibili sono tre, da 81,1 kWh, 100,25 kWh e 100,42 kWh, con un’autonomia compresa tra 700 e 852 km nel ciclo cinese CLTC. Secondo il ciclo WLTP i valori scendono tra 574 e 699 km. In Cina il listino parte da 259.800 yuan e arriva a 389.800 yuan, all’incirca tra 33.400 e 50.100 euro.

LLounge, l’ammiraglia da 5,36 metri

Se lo Stormax incarna l’anima sportiva del marchio, il LLounge rappresenta quella da ammiraglia. Si tratta di un monovolume a sette posti lungo 5,359 metri, largo 2,009 e alto 1,879, con un passo di 3,25 metri. I sedili seguono lo schema 2+2+3 e la seconda fila beneficia di airbag a casco, una soluzione poco diffusa che avvolge la testa dei passeggeri in caso di impatto.

L’equipaggiamento ricorda quello di una prima classe, con 25 altoparlanti, LiDAR a 896 linee per l’assistenza alla guida, sospensioni pneumatiche a doppia camera e ruote posteriori sterzanti che rendono più agile un veicolo così ingombrante. Rispetto al V9 venduto in Cina, il design esterno è stato ritoccato per i mercati internazionali.

Di serie il LLounge sfrutta la tecnologia EREV. Un range extender 1.5 da 115 kW (156 CV) non trasmette il moto alle ruote ma ricarica una batteria NMC da 53,4 kWh, capace di garantire tra 285 e 305 km CLTC in modalità elettrica, cioè tra 234 e 250 km WLTP. La versione a trazione posteriore dispone di un motore da 309 CV, mentre quella integrale bimotore tocca i 519 CV. Sul mercato cinese il prezzo oscilla tra 389.800 e 519.800 yuan, pari a circa 50.100 e 66.800 euro.

Fonte: TecnoAndroid