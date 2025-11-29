Range Rover Evoque: nel 2027 completamente elettrico

Si tratta di un momento decisamente particolare per quanto riguarda Land Rover dal momento che la società si sta preparando a gestire per poi mostrare al mondo tutte le linee di auto che per l’appunto verranno annunciate nel 2026 e inizieranno ad essere prodotte e vendute nel 2027, tra queste spicca sicuramente il SUV Range Rover Evouque, nello specifico si tratta del Suv di ingresso all’interno della gamma che nel dettaglio dovrebbe arrivare in versione completamente elettrica nel 2026 per poi essere venduto durante tutto il 2027, al momento non abbiamo troppo per le mani, ma alcuni utenti hanno deciso di provare a prevedere come quest’ultimo sarà.

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Come potrebbe essere il nuovo modello

Per quanto riguarda i dettagli puramente tecnici, al momento, sappiamo solo che il SUV poggerà sulla piattaforma EMA che sarà utilizzata anche dalla nuova Velar, piattaforma che supporta gli 800 V e che dunque garantisce velocità di ricariche davvero importanti, per il resto non si sa ancora nient’altro ed è difficile prevedere ulteriori dettagli, la domanda che sorge spontanea indubbiamente è legata al possibile arrivo di un modello plugin, dal momento che l’auto arriva in un contesto correlato al rallentamento dell’interesse per quanto riguarda le auto puramente elettriche, di conseguenza non ed escludere che la società per pompare un po’ la propria economia possa decidere di produrre anche un modello plugin.

Per quanto riguarda invece il design, probabilmente non assisteremo ad un cambio radicale in termini di forme e caratteristiche, bensì ad una piccola evoluzione che rappresenta il passo in avanti non troppo esagerato, l’elemento che probabilmente rappresenterà una caratteristica propria della vettura, sicuramente sarà l’aumentato spazio disponibile grazie per l’appunto la nuova piattaforma che consente di risparmiare molto in termini di volumi occupati, ovviamente tutto ciò che possiamo fare è aspettare il prossimo anno, 2026 in cui la società toglierà il velo definitivamente della vettura.