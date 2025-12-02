RAM: continua la crisi e i prezzi cambiano velocemente

Negli Stati Uniti, il settore della memoria RAM è diventato un indicatore inatteso della trasformazione in atto nel settore tecnologico. In questi mesi, in diversi negozi di informatica, infatti, non è più possibile orientarsi attraverso i tradizionali cartellini dei prezzi sugli scaffali. Al loro posto compaiono spazi vuoti, segnalazioni provvisorie o inviti a chiedere direttamente al personale. Non si tratta di una scelta estetica o di marketing, ma del sintomo di un mercato in cui i prezzi cambiano così rapidamente da rendere inutile qualsiasi etichetta stampata. Tale situazione si traduce in un’esperienza d’acquisto anomala. Il cliente è costretto a verificare al momento il costo effettivo del prodotto, mentre i rivenditori si muovono in un contesto complesso. A determinare tale instabilità è soprattutto l’esplosione dell’intelligenza artificiale, che ha moltiplicato la domanda di memoria ad alta larghezza di banda destinata ai server. I grandi produttori, tra cui Samsung, Micron e SK Hynix, hanno di conseguenza riorganizzato parte delle loro linee per concentrarsi sui chip più redditizi, lasciando la memoria DDR5 consumer con una disponibilità ridotta.

Memoria RAM in crisi: ecco i dettagli

Gli effetti sono misurabili. I siti che monitorano l’andamento dei prezzi mostrano incrementi improvvisi e consistenti. Un kit Crucial Pro DDR5-6400 da 64 GB, molto diffuso tra gli utenti, ha quasi raddoppiato il proprio costo dall’inizio di ottobre. Non si tratta di un cambiamento graduale: alcuni grossisti aggiornano i listini più volte nel corso di una stessa giornata. Il problema non riguarda solo i negozi. La filiera nel suo complesso mostra segnali di tensione. Gli assemblatori di PC, che condividono quotidianamente la loro esperienza su Reddit, segnalano preventivi validi solo per un arco di tempo estremamente breve, talvolta poche ore.

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Quello che accade negli Stati Uniti contribuisce a delineare una tendenza destinata probabilmente a estendersi oltre i confini del mercato americano. In un’economia spinta dallo sviluppo dell’AI, il settore della memoria destinata ai consumatori rischia di trasformarsi in un bene soggetto a continue tensioni. Costringendo l’intero mercato a interrogarsi su modelli di produzione più flessibili. Inoltre, la questione della RAM, oggi così volatile, potrebbe anticipare dinamiche destinate a coinvolgere altri componenti fondamentali.