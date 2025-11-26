Quick Share compatibile con AirDrop: ecco come sfruttare la feature

Recentemente Google ha sorpreso tutto il mondo e in particolare tutti gli utenti iPhone dal momento che tramite un update dedicato alla propria famiglia di smartphone Pixel è riuscita a renderli compatibili con lo standard the AirDrop di iPhone, nello specifico la società ha rilasciato un update in grado di garantire in termini di sicurezza e compatibilità il totale funzionamento con la nota feature di iPhone che dà sempre a rappresentato un elemento unico delle ecosistema Apple.

Di conseguenza, Quick share è diventato compatibile con AirDrop e consente di scambiare file in modo semplice e veloce esattamente come gli utenti di entrambe le barricate sono normalmente abituati a fare, se dunque anche voi siete in possesso di uno smartphone pixel e avete ricevuto questo recente update, oggi vi spieghiamo come sfruttare questa funzionalità in pochi semplici passi nel caso abbia a che fare con un utente dotato di iPhone.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Comportarsi esattamente come sempre

Per utilizzare Quick share con un iPhone e scambiare dati inviandoli verso quest’ultimo vi basterà semplicemente selezionare il file che volete inviare, fare tap sull’opzione condividi per poi vedere che la schermata di condivisione vi mostrerà l’iPhone del vostro amico come utente verso il quale è possibile inviare un file esattamente come se fosse un qualsiasi altro dispositivo Android che sfrutta la medesima funzione, assicuratevi che AirDrop di iPhone sia impostato visibile a “Tutti per 10 minuti“, dopodiché vi basterà fare tap sul dispositivo desiderato e quest’ultimo, visualizzerà la schermata di AirDrop per confermare la ricezione del file che voi state inviando esattamente come se lo stesse ricevendo da un altro iPhone, in pochi secondi il trasferimento sarà completato.

Si tratta senza dubbio di un cambiamento radicale che di fatto va a bucare un ecosistema che fino a questo momento è sempre stato chiuso, ricordiamo infatti che in passato per inviare foto o video o altri file da Android verso iPhone e viceversa era necessario utilizzare un cloud oppure un’applicazione di messaggistica, allo stato attuale Apple non si è espressa in merito a questa novità e non sappiamo se farà qualcosa per negare nuovamente lo scambio di file in questo modo, fatto sta che probabilmente è solo questione di tempo prima che anche gli smartphone Android di altre aziende adottino tale soluzione.