Quando i grani crescono e il metallo resiste: i nuovi Test supersonici

Per decenni, nella scienza dei materiali è stato dato per acquisito che la resistenza meccanica dei metalli aumenti riducendo la dimensione dei grani cristallini. Tale relazione, formalizzata nella legge di Hall-Petch, ha guidato applicazioni industriali cruciali, dall’aerospazio alle protezioni balistiche. Secondo questa visione, i confini di grano agiscono come barriere capaci di rallentare il movimento delle dislocazioni, difetti microscopici che consentono la deformazione plastica. A velocità di sollecitazione ordinarie, il modello ha fornito risultati coerenti e riproducibili. In condizioni estreme, tuttavia, la validità di questa regola è stata messa in discussione da osservazioni sperimentali condotte negli Stati Uniti, dove è emerso un quadro più complesso e controintuitivo.

L’esperimento oltre la velocità del suono

Presso la Cornell University, un gruppo di ricerca coordinato da Mostafa Hassani, con il contributo della dottoranda Laura Wu, ha deciso di spingere i test meccanici oltre i limiti convenzionali. Attraverso una piattaforma di lancio a impulso laser, micro-proiettili sono stati scagliati contro campioni di rame a velocità superiori a quelle del suono, superando i 1.200 Km orari. I tassi di deformazione ottenuti hanno simulato scenari simili a impatti balistici o collisioni con detriti orbitali. I campioni dei test presentavano grani compresi tra 1 e 100 micrometri, un intervallo considerato pienamente compatibile con la legge di Hall-Petch. Dopo l’impatto, le analisi hanno mostrato impronte più superficiali nei metalli a grana più grande, indice di una maggiore durezza e di una migliore dissipazione dell’energia cinetica.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La spiegazione proposta riguarda il comportamento delle dislocazioni quando la deformazione avviene a velocità ultrarapide. In tali condizioni, le dislocazioni accelerano fino a interagire con le vibrazioni del reticolo cristallino, note come fononi. Questo fenomeno, definito dislocation–phonon drag, introduce un meccanismo di rinforzo distinto da quello legato ai confini di grano. L’effetto osservato riduce l’efficacia dell’affinamento microstrutturale come strategia di aumento della resistenza. Sebbene lo studio si sia concentrato sul rame, test preliminari suggeriscono comportamenti analoghi in altre leghe metalliche.