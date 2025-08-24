DomoticaNews

Samsung lancia Bespoke AI Water Purifier che parla con te

In Corea arriva un elettrodomestico innovativo: il Bespoke AI Water Purifier con controllo vocale e personalizzazione totale dell’acqua.

scritto da Manuela Poidomani
Bespoke AI Water Purifier

Samsung continua ad alzare l’asticella della domotica. E l’ultima novità riguarda il lancio del Bespoke AI Water Purifier Countertop. Un purificatore d’acqua compatto ma altamente tecnologico. Il nuovo dispositivo è disponibile solo in Corea del Sud. Ed è progettato per offrire il massimo in termini di sicurezza, comodità e interazione. Grazie alla certificazione NSF International, il purificatore elimina ben 82 sostanze nocive. Tra cui microplastiche, piombo e mercurio. Al suo interno lavora un sistema di filtraggio a quattro stadi. Questo comprende un filtro UF capace di trattenere particelle superiori a 0,08 micrometri.

Bespoke AI Water Purifier: controllo vocale e regolazioni su misura per avere l’acqua che si preferisce

Una delle funzioni più interessanti è la sterilizzazione automatica delle tubature ogni tre giorni. Questo processo garantisce l’eliminazione del 99,9% dei batteri, tra cui E. coli e Staphylococcus aureus. Ma soprattutto senza richiedere interventi manuali. L’apparecchio espelle anche l’acqua stagnante ogni quattro ore per impedire la proliferazione microbica. Il beccuccio, removibile e lavabile, assicura standard igienici elevati. Il design è disponibile in tre colori eleganti. E si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico.

Il cuore smart del Bespoke AI Water Purifier è il pieno supporto all’ecosistema SmartThings. Cioè l’app di riferimento per la gestione dei dispositivi Samsung. Da qui è possibile ricevere notifiche sulla sostituzione dei filtri. Ma anche regolare con precisione il flusso (da 50 a 1.000 ml, con step di 10 ml). E la temperatura (fino a 90°C, con incrementi di 5°C). L’integrazione con Bixby, l’assistente vocale di Samsung, rende il dispositivo ancora più comodo. Si può chiedere a voce acqua calda per il ramen. Oppure una dose precisa per il caffè americano o semplicemente acqua fredda e purificata.

Questo approccio smart alla purificazione domestica punta a semplificare la vita quotidiana. Il vicepresidente della divisione elettrodomestici, Moon Jong-seung, ha sottolineato come l’azienda intenda continuare a innovare per offrire soluzioni sempre più sicure e intelligenti. Il prezzo di lancio in Corea è di 1,45 milioni di won, pari a circa 895 euro. Non è ancora chiaro quando – o se – il prodotto verrà distribuito a livello mondiale.

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.