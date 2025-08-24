Samsung lancia Bespoke AI Water Purifier che parla con te

Samsung continua ad alzare l’asticella della domotica. E l’ultima novità riguarda il lancio del Bespoke AI Water Purifier Countertop. Un purificatore d’acqua compatto ma altamente tecnologico. Il nuovo dispositivo è disponibile solo in Corea del Sud. Ed è progettato per offrire il massimo in termini di sicurezza, comodità e interazione. Grazie alla certificazione NSF International, il purificatore elimina ben 82 sostanze nocive. Tra cui microplastiche, piombo e mercurio. Al suo interno lavora un sistema di filtraggio a quattro stadi. Questo comprende un filtro UF capace di trattenere particelle superiori a 0,08 micrometri.

Bespoke AI Water Purifier: controllo vocale e regolazioni su misura per avere l’acqua che si preferisce

Una delle funzioni più interessanti è la sterilizzazione automatica delle tubature ogni tre giorni. Questo processo garantisce l’eliminazione del 99,9% dei batteri, tra cui E. coli e Staphylococcus aureus. Ma soprattutto senza richiedere interventi manuali. L’apparecchio espelle anche l’acqua stagnante ogni quattro ore per impedire la proliferazione microbica. Il beccuccio, removibile e lavabile, assicura standard igienici elevati. Il design è disponibile in tre colori eleganti. E si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico.

Il cuore smart del Bespoke AI Water Purifier è il pieno supporto all’ecosistema SmartThings. Cioè l’app di riferimento per la gestione dei dispositivi Samsung. Da qui è possibile ricevere notifiche sulla sostituzione dei filtri. Ma anche regolare con precisione il flusso (da 50 a 1.000 ml, con step di 10 ml). E la temperatura (fino a 90°C, con incrementi di 5°C). L’integrazione con Bixby, l’assistente vocale di Samsung, rende il dispositivo ancora più comodo. Si può chiedere a voce acqua calda per il ramen. Oppure una dose precisa per il caffè americano o semplicemente acqua fredda e purificata.

Questo approccio smart alla purificazione domestica punta a semplificare la vita quotidiana. Il vicepresidente della divisione elettrodomestici, Moon Jong-seung, ha sottolineato come l’azienda intenda continuare a innovare per offrire soluzioni sempre più sicure e intelligenti. Il prezzo di lancio in Corea è di 1,45 milioni di won, pari a circa 895 euro. Non è ancora chiaro quando – o se – il prodotto verrà distribuito a livello mondiale.