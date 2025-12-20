Quando è nato il fuoco? Una scoperta shock ci fornisce una risposta inedita

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L’idea che il controllo del fuoco fosse una conquista esclusiva della nostra specie sta iniziando a scricchiolare. Una nuova scoperta archeologica emersa a Barnham, nel Suffolk, mette infatti in discussione un pilastro dell’evoluzione umana e apre uno scenario molto più articolato: 400 mila anni fa, quando Homo sapiens non era ancora arrivato in Europa, qualcun altro accendeva e gestiva il fuoco con sorprendente consapevolezza. E le evidenze puntano tutte verso i Neanderthal arcaici.

Una scoperta che cambia la cronologia del fuoco

Il sito di Barnham è studiato da oltre vent’anni, ma la svolta è arrivata con il ritrovamento di due minuscoli frammenti di pirite — una roccia nota per la capacità di generare scintille se urtata con la selce. Non un dettaglio casuale: la pirite non è presente naturalmente nell’area, e la sua associazione con selci arrossate e fratturate dal calore suggerisce un uso intenzionale, non un incendio naturale. Quei minuscoli pezzi potrebbero essere ciò che resta di un vero kit di accensione del fuoco, utilizzato più volte nello stesso punto.

Se questa interpretazione è corretta, la scoperta sposta indietro di 360.000 anni la più antica prova di produzione deliberata del fuoco in Europa. E soprattutto ridisegna il profilo cognitivo delle popolazioni che abitavano il continente ben prima dell’arrivo dell’uomo moderno.

Un paesaggio ricco, una tecnologia sofisticata

L’area di Barnham, un tempo occupata da un antico lago, ha restituito resti di elefanti, leoni e macachi, dipingendo un ecosistema molto più vivo e variegato di quanto si pensasse. In questo contesto prosperavano comunità umane in grado non solo di costruire strumenti complessi — come le amigdale ritrovate in abbondanza — ma anche di sfruttare il fuoco per modificare il proprio rapporto con l’ambiente.

La capacità di accendere un focolare quando necessario permetteva a questi gruppi di affrontare climi più freddi, soprattutto dopo la ritirata delle calotte glaciali che avevano modellato l’Inghilterra preistorica. Significava anche protezione dai predatori notturni e la possibilità di estendere le attività quotidiane oltre il tramonto.

Cucinare il cibo, poi, trasformava radicalmente la dieta: maggiore digeribilità, più energia disponibile, impatti diretti su sviluppo corporeo e cerebrale. Attorno al fuoco si creavano anche dinamiche culturali: apprendimento, condivisione di tecniche, ritualità. In altre parole, il focolare diventava un acceleratore sociale.

Chi accendeva quel fuoco?

Homo sapiens non era ancora arrivato in Europa 400 mila anni fa. Per questo gli archeologi guardano con attenzione al confronto stratigrafico con Swanscombe, un sito inglese dove è stato trovato un cranio attribuito a un Neanderthal arcaico della stessa epoca. Non essendoci resti umani diretti a Barnham, la prudenza è d’obbligo, ma la convergenza dei dati indica proprio loro: Neanderthal delle prime fasi evolutive, già in grado di manipolare con precisione materiali e tecnologie per generare calore e luce. Una competenza che si credeva appannaggio esclusivo dell’uomo moderno, e che invece racconta una preistoria molto più ricca, piena di innovatori prima di noi.

Un’Europa tutt’altro che vuota

Lo studio, pubblicato su Nature, conferma che quando Homo sapiens mise piede nel continente trovò un’Europa tutt’altro che primitiva. Popolazioni già capaci di gestire il fuoco, costruire strumenti sofisticati e adattarsi a ecosistemi complessi. L’idea di un “prima” oscuro e tecnologicamente povero non regge più: i Neanderthal non erano figure arretrate, ma veri protagonisti dell’ingegno umano.