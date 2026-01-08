Qira: Lenovo e Motorola presentano il nuovo assistente personale AI

Qira è arrivata al CES 2026. Si tratta di una delle novità più importanti che Lenovo ha lanciato e rappresenta ciò che gli utenti presto vedranno sui dispositivi Motorola. Qira è un assistente personale pensato e realizzato per operare in modo trasversale su più categorie di prodotto, dagli smartphone ai tablet, fino ai laptop e ai dispositivi indossabili, con un approccio che va oltre il concetto tradizionale di assistente vocale.

Un’AI integrata nel sistema e sempre presente

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Secondo Dan Dery, vicepresidente dell’ecosistema AI di Lenovo, Qira nasce come intelligenza ambientale, integrata a livello di sistema operativo. L’obiettivo è offrire supporto contestuale continuo, senza costringere ad aprire applicazioni dedicate o a interrompere il flusso di lavoro. L’esperienza resta coerente anche nel passaggio tra dispositivi diversi, garantendo continuità operativa.

Il funzionamento della piattaforma si fonda su tre pilastri chiave: Presenza, Azioni e Percezione. La Presenza riguarda l’integrazione profonda nel sistema, con accessi multipli che includono il comando vocale “Hey, Qira”, un tasto dedicato e un’interfaccia persistente. Le Azioni descrivono la capacità dell’assistente di operare in modo agentico, coordinando app e processi anche tramite elaborazione locale e offline. La Percezione consente invece di costruire una base di conoscenza unificata, combinando documenti e interazioni precedenti per comprendere il contesto e le abitudini personali, nel rispetto delle regole di privacy.

Funzioni per produttività e creatività

Tra le funzioni mostrate spiccano Next Move, che suggerisce azioni in base a ciò che si sta facendo, e Write For Me, pensata per assistere nella scrittura direttamente all’interno delle app. Live Interaction abilita interazioni multimodali durante la condivisione dello schermo o l’uso della fotocamera, mentre Catch Me Up e Pay Attention supportano la produttività con riepiloghi e trascrizioni in tempo reale. Per la creatività è disponibile Creator Zone, dedicata alla generazione e modifica di immagini. Si tratta sicuramente di una grande novità che contribuirà a migliorare l’universo Lenovo.