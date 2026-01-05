PS5: trapelano le chiavi ROM e si apre un nuovo scenario per il modding

A più di cinque anni dal debutto sul mercato, PS5 torna al centro dell’attenzione per una vicenda che potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla scena del modding. In rete sarebbero infatti comparse le chiavi ROM della console, un elemento estremamente sensibile che riguarda direttamente l’architettura di sicurezza hardware del sistema.

Secondo quanto emerso, la diffusione di questi codici permetterebbe di tentare la decrittazione e l’analisi del bootloader della console. Parliamo di un passaggio importantissimo in quanto il bootloader rappresenta il primo livello di controllo prima del caricamento del sistema operativo vero e proprio.

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Una vulnerabilità impressa nell’hardware

Il meccanismo di sicurezza di PS5 prevede che, all’accensione, la CPU esegua il codice della BootROM, integrata direttamente nel chip. In questa fase vengono utilizzate le chiavi ROM per verificare che il bootloader sia autentico e non alterato. Se le chiavi trapelate dovessero rivelarsi autentiche, diventerebbe possibile studiare in modo approfondito il processo di avvio della console.

Il punto critico è che queste chiavi risultano incorporate nell’APU della console. Questo significa che tutti i modelli di PS5 distribuiti fino a oggi condividerebbero la stessa potenziale debolezza. Per invalidare definitivamente i codici compromessi sarebbe necessaria una modifica fisica dei chip, soluzione applicabile solo alle unità non ancora prodotte e non a quelle già in commercio.

Aggiornamenti firmware non sufficienti

Proprio perché si parla di una falla a livello hardware, eventuali aggiornamenti firmware non sarebbero in grado di bloccare del tutto exploit futuri. Anche in presenza di nuove versioni del software di sistema, una console con il chip interessato potrebbe teoricamente caricare codice non autorizzato, qualora venissero sviluppate vulnerabilità a livello di kernel.

Questo non implica che la console sia già sbloccabile. Le difese di PS5 restano numerose e stratificate, e il percorso verso un controllo completo del sistema è ancora lungo.

Jailbreak ancora lontano

Nonostante l’entusiasmo di una parte della community, un vero jailbreak non è imminente. La diffusione delle chiavi ROM rappresenta piuttosto uno dei primi tasselli di un processo complesso. Resta comunque un segnale importante, perché abbassa una delle barriere principali che finora hanno limitato lo sviluppo di firmware personalizzati e lo studio approfondito del funzionamento interno della console.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte di Sony. È plausibile che l’azienda stia già lavorando su revisioni hardware future più protette, mentre per le PS5 già vendute non resta che osservare come evolverà la situazione nei prossimi mesi.